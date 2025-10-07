ادای احترام مقامات دانشگاهی به شهید طهرانچی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آیین امضای دفتر یادبود دانشمند شهید دکتر طهرانچی، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی روزهای یکشنبه و دوشنبه برابر با ۱۳ و ۱۴ مهر ماه در محل پژوهشگاه مرکزی برگزار شد.

در این مراسم بیژن رنجبر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد روشن مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، روسای دانشگاه‌های پیام نور، امام صادق و پردیس میکرو الکترونیک و فوتون ایران، نمایندگان سفیر عراق و سفیر افغانستان در تهران و همچنین حجت الاسلام و المسلمین شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همراه با سایر مقامات دانشگاهی و علمی کشور در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافته و به دانشمند شهید طهرانچی و دیگر دانشمندان شهید ایران ادای احترام کردند.

همچنین در این آیین، مسئولان و شرکت کنندگان با امضای دفتر یادبود، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر ادامه راه آنان و حمایت از توسعه دانش و فناوری و محکومیت ترور دانشمندان توسط رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه در سرآغاز دفتر یادبود، ضمن تمجید از خدمات علمی دانشمند شهید طهرانچی، شهادت ایشان و همسر مکرمه‌شان را خدمت بازماندگان و دانشگاهیان تبریک و تسلیت گفته و ابراز امیدواری کردند، راه ایشان در خدمت به پیشرفت دانشگاه و ایجاد تمدن نوین اسلامی در پرتو ارشادات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای ادامه یابد.

شایان ذکر است این آیین به همت محمود محمدی مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور بین الملل، پژوهشگاه مرکزی و حوزه‌های امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه ذیل اقدامات موضوعی کمیته دیپلماسی علمی، ارتباطات راهبردی و امور بین الملل قرارگاه جهادی دفاع ملی دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور محکومیت ترور دانشمندان و تحقق برنامه ایجاد بازدارندگی در دو روز ۱۳ و ۱۴ مهرماه در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.