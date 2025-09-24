میدان و مجتمع اداری مرکزی دانشگاه آزاد به نام شهید طهرانچی نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، میدان دانشگاه در انتهای بزرگراه ستاری شمال تهران با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، بیژن رنجبر، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵، محمدرضا طهرانچی فرزند شهید دکتر طهرانچی، اعضای شورای شهر و معاونان دانشگاه آزاد اسلامی به نام میدان دانشمند شهید هسته‌ای محمدمهدی طهرانچی نامگذاری شد.

در این آیین، مسئولان حاضر با اشاره به خدمات علمی، فرهنگی و مدیریتی شهید طهرانچی، این نامگذاری را اقدامی در راستای پاسداشت یاد و تلاش‌های ماندگار این چهره برجسته علمی کشور عنوان کردند.

در حاشیه مراسم، یک اصله نهال به نام شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی توسط چمران غرس شد.

همچنین به دنبال آن نیز مراسم نامگذاری مجتمع اداری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی؛ بنام شهید طهرانچی برگزار شد، سرپرست دانشگاه آزاد بیژن رنجبر و مهدی چمران رئیس شورای شهر حضور یافتند و ضمن خیرمقدم‌گویی بر گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و ضرورت تقویت اقتدار علمی و فناوری کشور تأکید شد.