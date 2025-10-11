به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در آئین رونمایی از کتاب نامههایی به وزیر جدید آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر میخواهید آینده جامعه را ببینید نبض آموزش و پرورش را بسنجید؛ گفت: دولت آقای پزشکیان به نحو محسوسی به آموزش و پرورش توجه کرده و برای آن وقت هم میگذارد. توصیه من به شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که اگرچه مدرسه سازی خوب و لازم است؛ اما مقداری از توجه دولت باید برای تربیت معلم هم صرف شود.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش افزود: ما به دلیل انقلابی بودنمان، ارزشهایی مختص خود داریم که در آموزش و پرورش ما جلوه نموده است. وجه اختلاف نظام تعلیم و تربیت ما با دیگر نظامهای آموزشی در دنیا محتواست اما وجه اشتراک ما با نظامهای تعلیم و تربیت در دنیا مسائل اداری و اقتصادی و نحوهی اداره نظام تعلیم و تربیت است.
وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش هم به تعداد معلمان روش تدریس وجود دارد؛ گفت: باید ببینیم در دنیا چگونه مسائل اداری نظام تعلیم و تربیت حل میشود. ما باید مطالعات تطبیقی در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش را بیشتر جدی بگیریم.
وی با بیان اینکه نباید ما از نو چرخ اختراع کنیم؛ گفت: ما باید از تجربیات نظامهای علمی در جهان استفاده کنیم. مسائل کلان متعددی در نظام آموزش و پرورش داریم که میتوانیم به کمک استفاده از تجربیات دیگر کشورها بهبود دهیم.
حداد عادل با بیان اینکه حلقه مفقوده ما در مدیریت، پیاده شدن و اجرا سیاستهای مکتوب شده است؛ گفت: کتاب اخیر نامههایی به وزیر جدید آموزش و پرورش ارائه دهنده راهکارهای نوینی به مدیران نظام تعلیم و تربیت است. البته ممکن است کسی این کتاب را به صورت کامل بخواند و آن را تحلیل کند اما همین تحلیل اهمیت ویژهای دارد.
