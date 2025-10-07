دریافت 7 MB کد خبر 6614253 https://mehrnews.com/x39dNM ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۷ کد خبر 6614253 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۷ جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور سازمان هواشناسی اعلام کرد در نوار شمالی کشور به ویژه سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما را خواهیم داشت. کپی شد مطالب مرتبط آسمانی صاف همراه با افزایش دما در یزد پیشبینی میشود کاهش دما و رعد و برق در نوار شمالی از جمعه هوای اصفهان برای پانزدهمین روز متوالی آلوده است «گرد و غبار» میهمان ناخوانده آسمان استان سمنان برچسبها سازمان هواشناسی افزایش دما کاهش دما رعد و برق تهران
