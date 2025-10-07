دریافت 7 MB
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرد در نوار شمالی کشور به ویژه سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما را خواهیم داشت.

