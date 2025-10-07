«گرد و غبار» میهمان ناخوانده آسمان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که همزمان با صبح سه شنبه آسمان اغلب نقاط استان سمنان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار و آلاینده ها است. برای مرکز استان کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود این وضعیت همچنین در گرمسار و آرادان نیز دیده می شود.

برای شمال استان سمنان نیز افزایش ابر پیش بینی می شود همچنین شرق استان آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با ابر پراکنده پیش بینی شده است. گفتنی است در روزهای آتی بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز سه شنبه ۲۸ و ۱۷ درجه بالای صفر و برای چهارشنبه ۲۹ و ۱۷ درصد بالای صفر اعلام شده است همچنین برای مرکز استان وزش باد پیش بینی شده است.

برای شاهرود نیز غبار، افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای دیار شاهوار برای امروز ۲۶ و ۱۵ درجه بالای صفر اعلام شده است. آسمان شهمیززاد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد اعلام شده است.

گرمساری ها شاهد آلاینده ها و غبار خواهند بود بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۰ و ۲۰ درجه بالای صفر اعلام شده است در مهدیشهر نیز وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می شود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۲۳ و ۱۴ درجه بالای صفر خواهد بود.

در میامی نیز شاهد افزایش ابر خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان شرق نشین ۲۷ و ۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده و فردا نیز همین وضعیت پابرجا است.

در دامغان شاهد وزش باد نسبتا شدید به خصوص در ساعات بعد از ظهر خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۲۸ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده است برای ایوانکی و آرادان نیز کاهش کیفیت هوا و افزایش غبار پیش بینی شده است.