کاهش دما و رعد و برق در نوار شمالی از جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز سهشنبه بارش پراکنده و خفیف در برخی مناطق استان گیلان رخ میدهد و تا روز جمعه در اکثر مناطق کشور پدیده جوی قابل توجهی نخواهیم داشت. روز جمعه در شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و روز شنبه علاوه بر این مناطق، استانهای ساحلی دریای خزر نیز شاهد بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک خواهند بود.
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، نوار شمالی کشور افزایش نسبی دما را تجربه میکند. جمعه کاهش دما ابتدا در شمالغرب و استانهای اردبیل و گیلان رخ خواهد داد و شنبه این روند در سراسر نوار شمالی تداوم مییابد. همچنین احتمال وقوع گرد و غبار در استانهای غربی طی روزهای پنجشنبه و جمعه وجود دارد.
دریای عمان تا دو روز آینده و دریای خزر در روزهای جمعه و شنبه مواج پیشبینی شده است. امروز آسمان تهران صاف و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و دمای پایتخت به بیشینه ۲۸ و کمینه ۲۶ درجه سانتیگراد میرسد.
