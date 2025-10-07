به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با جنوبی شدن جریانات جوی، روند افزایشی دما از امروز سه‌شنبه آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. همچنین آسمان استان عمدتاً صاف همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی شده و شاخص‌های رطوبت و فشار هوا در حد نرمال قرار دارند.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) هوای خنک در ساعات شب، با وزش باد ملایم و آسمان صاف و در مناطق جنوبی استان (بافق، خاتم) افزایش محسوس دما، آسمان صاف و گرم‌ترین ناحیه استان و برای مناطق شرق استان (مهریز، بهادران) وزش باد عصرگاهی، دمای معتدل و آسمان نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غربی استان (تفت، نیر) هوای مطبوع، کاهش دما در شب و آسمان صاف و برای مرکز استان (شهر یزد) دمای متغیر بین ۱۸ تا ۳۲ درجه، آسمان صاف تا نیمه‌ابری، وزش باد متوسط دور از انتظار نخواهد بود.