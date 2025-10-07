به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، شیشه به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصالح ساختمانی در دهه‌های اخیر نقشی فراتر از یک پوشش ساده ایفا کرده است. معماران و طراحان داخلی امروز از شیشه نه تنها برای تأمین نور و ایجاد ارتباط بصری میان فضای داخلی و بیرونی استفاده می‌کنند، بلکه به ویژگی‌های عملکردی آن برای کنترل انرژی، بهبود آسایش ساکنین و حتی ارتقای جلوه‌های بصری شهر نیز توجه ویژه دارند. در این میان، شرکت شیشه آسا فلوت با بهره‌گیری از فناوری نانو و ارائه محصولی نوآورانه، نسل جدیدی از شیشه‌های دوجداره رفلکس دودی با پوشش نانومتری را به بازار معرفی کرده است؛ محصولی که می‌تواند تحولی در صنعت ساختمان‌سازی و معماری مدرن ایجاد کند.

این شیشه‌ها با تکیه بر فناوری پوشش‌دهی نانوساختار، قابلیت‌هایی فراتر از شیشه‌های معمولی پیدا کرده‌اند. بر اساس آزمون‌های انجام شده مطابق با استاندارد NEN EN ۴۱۰، عبور پرتوهای فرابنفش (UV) از این شیشه تنها حدود ۸ درصد است، در حالی که در شیشه‌های خام این مقدار به بیش از ۶۲ درصد می‌رسد. این کاهش چشمگیر، به معنای محافظت بهتر از فضای داخلی ساختمان، مبلمان و سلامت ساکنان در برابر پرتوهای مضر خورشید است.

از سوی دیگر، میزان عبور نور مرئی در شیشه رفلکس دودی نانویی تنها ۱۹ درصد گزارش شده که نسبت به عبور ۸۸ درصدی نور در شیشه‌های معمولی، تفاوتی قابل توجه دارد. همین ویژگی موجب می‌شود که فضاهای داخلی ضمن برخورداری از روشنایی مطلوب، از تابش شدید و آزاردهنده نور در امان بمانند. علاوه بر این، میزان بازتابش نور در این محصول به ۳۶ درصد می‌رسد؛ این ویژگی باعث می‌شود سطح شیشه همانند پرده‌ای طبیعی، حریم بصری ساکنان را حفظ کند. به این ترتیب افراد داخل ساختمان قادر به دیدن محیط بیرون هستند، اما فضای داخلی از بیرون قابل مشاهده نیست.

یکی دیگر از شاخصه‌های فنی این شیشه‌ها، کاهش ضریب سایه است. بر اساس داده‌های آزمایشگاهی، ضریب سایه در شیشه دوجداره رفلکس دودی آسا فلوت حدود ۰٫۳۸ است، در حالی که این عدد در شیشه‌های معمولی ۰٫۹۸ محاسبه می‌شود. این ویژگی بیانگر توانایی بالای شیشه در جلوگیری از ورود گرمای خورشید به داخل ساختمان است؛ عاملی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی برای سرمایش در فصول گرم ایفا کند.

اما مزایای این محصول تنها به ویژگی‌های فنی محدود نمی‌شود. قابلیت‌های صنعتی نظیر امکان برش آسان، خمکاری، حرارت‌دهی بدون ترک، و لمینیت شدن بدون آسیب به لایه‌های نانویی، شیشه دوجداره رفلکس دودی را به گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ و طراحی‌های پیچیده تبدیل کرده است. این شیشه‌ها همچنین در رنگ‌های متنوعی همچون دودی، نقره‌ای، آبی، سبز، صورتی و برنزی عرضه می‌شوند و به طراحان اجازه می‌دهند ضمن بهره‌مندی از کارکردهای فنی، جلوه‌های بصری و دکوراتیو منحصربه‌فردی را نیز خلق کنند.

کاربردهای گسترده این شیشه‌ها از نمای ساختمان گرفته تا دکوراسیون داخلی و حتی ساخت پارتیشن‌های شیشه‌ای، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای محصول در پاسخ به نیازهای بازار است. در واقع، شیشه‌های نانویی رفلکس دودی نه تنها ابزاری برای زیباسازی فضای شهری محسوب می‌شوند، بلکه به ایجاد محیطی سالم‌تر و پایدارتر کمک می‌کنند. کاهش نفوذ پرتوهای مضر خورشید، افزایش بهره‌وری انرژی، و ارتقای آسایش بصری ساکنان، همگی از مزایای کاربرد این محصول به شمار می‌روند.

با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و افزایش تقاضا برای ساختمان‌های هوشمند و پایدار، نوآوری‌هایی از این دست می‌توانند نقش مهمی در آینده معماری ایفا کنند. بهره‌گیری از فناوری نانو در صنعت شیشه‌سازی، افق‌های تازه‌ای را برای بهبود کیفیت زندگی شهری و کاهش هزینه‌های انرژی پیش روی جامعه قرار داده است. شیشه دوجداره رفلکس دودی با پوشش نانومتری، تجسمی از هم‌نشینی علم و صنعت است. محصولی که فراتر از یک عنصر ساختمانی ساده، به ابزاری هوشمند برای مدیریت نور، انرژی و حریم خصوصی بدل شده است.