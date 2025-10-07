به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست فصلی مدیران معاونت مالی و اقتصاد شهری در سال جاری با حضور معاون شهردار تهران برگزار شد.

بر این اساس، مدیران عامل، معاونین و روسای ادارات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه معاونت‌ مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و معاونین مالی و اقتصاد شهری مناطق ۲۲گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در رویداد اخیر حضور داشتند.

در بخشی از نشست، سجاد محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ضمن مرور پروژه‌های اولویت‌دار تهران، نقش معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری در پشتیبانی و تسهیل‌گری این پروژه‌های توسعه‌محور شهر را کلیدی ارزیابی کرد.

وی انضباط مالی، پیگیری تحقق درآمدها و مدیریت بهینه منابع با اولویت پروژه‌های شهری را از مولفه‌های سرزندگی شهر برشمرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ضمن تقدیر از عملکرد بازوی تخصصی مالی شهرداری گفت: با وجود تنش‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه، عملکرد مطلوبی از جمله بابت تحقق منابع درآمدی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ رقم خورد.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را سیاست قطعی شهرداری تهران عنوان کرد و آغاز پروژه‌های متعدد را موجب توزیع غیربهینه توان اجرایی و منابع، تاخیر در ایفای تعهد به شهروندان و تعدیل مالی پروژه‌ها برشمرد.

معاون شهردار تهران در پایان ضمن تاکید مجدد بر حذف خرید و فرآیندهای غیرضروری و تشریفاتی، خواستار صیانت مدیران ستادی و اجرایی از منابع و دارایی‌های شهروندان شد.

در بخش دیگری از رویداد، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات به رونمایی از سامانه نوین جامع املاک و مستغلات شهرداری اشاره کرد.

به گفته انارکی محمدی، یکپارچه‌سازی داده‌ها و فرآیندهای ملکی شهرداری، افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری مطلوب‌تر از کارکردهای سامانه مذکور است.

همچنین خوشنود مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران، گزارشی از عملکرد درآمدی شهرداری تهران در نیمه نخست سال جاری ارائه کرد.

وی از رشد ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خبر داد.

به گفته خوشنود درآمدهای پایدار شهرداری تهران از ۱۹۸۰۰ میلیارد در ۶ ماهه سال قبل به ۳۰۹۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماه ابتدایی سال جاری رسیده است. همچنین میزان درآمدهای پایدار در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، رشد ۷۰۰ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۰ داشته است.

گفتنی است، در پایان نشست فصلی معاونت مالی و اقتصاد شهری، از کارمندان و مدیران برگزیده تقدیر شد.