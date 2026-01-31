نخستین کمیسیون مناقصه شهرسازی مناطق ۲۲گانه تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،امیر وثوقی مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران بر اساس «کمیسیون ماده ۱۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران» که به کمیسیون مناقصات شهر اختصاص دارد، فرآیندهای مناقصه، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران را ساماندهی می‌کند. پیش از این، تمامی موضوعات مرتبط با ردیف‌های بودجه معاونت شهرسازی و معماری در مناطق ۲۲گانه که نیازمند برگزاری مناقصه بود، از مسیر سایر معاونت‌های تخصصی از جمله معاونت فنی و عمران شهرداری تهران انجام می‌شد و معاونت شهرسازی و معماری در این کمیسیون نقش مستقلی نداشت.

وی ادامه داد: اکنون برای نخستین‌بار، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۱۳ آیین‌نامه معاملات دارای نماینده شده و امکان دفاع تخصصی از نیازها، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه شهرسازی و معماری را در بالاترین سطح تصمیم‌گیری معاملاتی شهرداری به دست آورده است. این اقدام نقطه عطفی در تفکیک و تخصصی‌سازی فرآیندهای معاملاتی شهرداری در حوزه شهرسازی به شمار می‌رود.

به گفته وثوقی، این حضور زمینه‌ساز افزایش چشمگیر سرعت فرآیندهای مالی و معاملاتی، تسریع قابل توجه در اجرای پروژه‌های شهرسازی مناطق ۲۲گانه، افزایش شفافیت، پاسخگویی و انطباق هرچه بیشتر پروژه‌های شهرسازی با اسناد فرادست و برنامه‌ریزی‌های کلان شهری خواهد بود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: بر اساس این تحول ساختاری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای نخستین‌بار در تاریخ این نهاد، امکان اعمال «ماده ۱۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران» را به‌صورت مستقل در حوزه مأموریتی خود پیدا کرده است و با حذف بروکراسی‌های غیرضروری میان معاونت‌های تخصصی، ابزارهای حقوقی و معاملاتی لازم در اختیار این معاونت قرار گرفته تا فرآیندهای مالی و اجرایی پروژه‌های شهرسازی مناطق ۲۲گانه با سرعت و دقت بالاتری پیگیری و نهایی شود.

وی همچنین افزود: تمرکز بر برگزاری مناقصات شهرسازی مناطق ۲۲گانه در خود معاونت شهرسازی و معماری، علاوه بر تسریع چشمگیر در اجرای پروژه‌ها، کوتاه‌تر شدن چرخه‌های مالی و معاملاتی و افزایش سرعت پاسخگویی به نیازهای مناطق، موجب ارتقاء کیفیت مداخلات شهری، هماهنگی بیشتر میان طرح‌های توسعه شهری و بودجه‌های مصوب و نیز تقویت رویکرد تخصص‌محور در مدیریت شهری تهران می‌شود. این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است که شهرداری تهران در سال‌های اخیر با حجم بالایی از پروژه‌های پیچیده در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده، بهبود سیما و منظر شهری، ساماندهی کاربری‌ها و توسعه زیرساخت‌های شهری مواجه بوده و نیاز به تسریع در فرآیندهای مالی و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شد.

وثوقی در پایان از معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به عنوان درخواست‌کننده اصلی راه‌اندازی این فرایند بودهمعاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران که با این تحول ساختاری موافقت و حمایت نموده، و اداره کل مالی و اموال شهرداری تهران که زیرساخت‌های فنی و اجرایی این موضوع را در سامانه جامع معاملات شهرداری فراهم آورده، صمیمانه قدردانی می‌شود.