به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) بهطور رسمی به عضویت کنفرانس بینالمللی فیلم کوتاه (Short Film Conference - SFC) در آمد.
کنفرانس بینالمللی فیلم کوتاه که از سال ۱۹۷۰ بهعنوان یک نهاد غیرانتفاعی فعالیت میکند، تنها سازمان جهانی است که با هدف ایجاد پیوند میان فعالان عرصه فیلم کوتاه شکل گرفته است.
این شبکه با بیش از ۱۰۰ عضو از ۴۰ کشور جهان، مجموعهای گسترده از جشنوارهها، نهادهای فرهنگی، پخشکنندگان، بازارهای فیلم، رسانهها و پلتفرمهای آنلاین را گردهم آورده است.
انجمن فیلم کوتاه ایران پس از طی مراحل لازم در شهریور ۱۴۰۴ بهطور رسمی به عضویت این مجموعه بینالمللی درآمد.
نظر شما