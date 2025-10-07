جعفر میعادفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز به منظور بررسی وضعیت دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در حوزه فوریت‌ها برنامه‌ها و نشست‌های متعددی را در سطح استان داریم.

وی اضافه کرد: در راستای توسعه و تقویت اورژانس در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز در استان تامین می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: در آزمون استخدامی که در ماه جاری برگزار شد ۱۱۵ سهمیه برای استان بوشهر در نظر گرفته شده است و در سطح کشور ۵ هزار و ۵۰۰ نفر استخدام می‌شوند.

فرسودگی آمبولانس ها

وی با اشاره به فرسودگی آمبولانس ها در استان بیان کرد: تلاش داریم که به صورت فوری بخشی از نیازها تامین شود که بخشی از آن از طریق سازمان اورژانس و بخشی نیز از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی تامین می‌شود.

میعادفر خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت هم خرید آمبولانس را در دستور کار دارد که بخشی از انها تا پایان سال محقق می‌شود و بخشی نیز سال آینده وارد ناوگان می‌شود.

وی تاکید کرد: در زمینه ساختمان مرکزی اورژانس مشکلاتی وجود دارد که تلاش داریم اقدامات مورد نیاز انجام شود. تعدادی پایگاه در حال ساخت در استان بوشهر داریم که تلاش می‌شود در سریع‌ترین زمان تکمیل شوند.

افزایش حوادث ترافیکی

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در کشور ما متاسفانه سالانه ۲۰ هزار نفر در حوادث ترافیکی فوت می‌شوند و بیش از ۸۰۰ هزار مصدوم داریم که در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز افزایشی را در حوادث ترافیکی داشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه باید فکر عاجلی برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای داشته باشیم، افزود: باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود و مردم نقش مهم و برجسته ای را در این زمینه دارند.