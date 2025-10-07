  1. جامعه
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

برگزاری نمایش صنایع دستی ایرانی در دهکده جهانی دبی

معاون صنایع دستی کشور از برگزاری نمایش صنایع دستی ایران در دهکده جهانی دبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور در نشست با خبرنگاران که امروز در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی برگزار شد گفت: در گلوبال ویلیج یا همان دهکده جهانی دبی صنایع دستی ایرانی نمایش داده خواهد شد. خانه های خلاق صنایع دستی با همکاری معاونت علمی ریاست حمهوری در حال توسعه است و این حوزه را پوشش می‌دهند.

وی گفت: هفته آینده نمایشگاه ملی اردبیل را داریم. برنامه اصالت ملی که هر دو سال یکبار برگزار می شود نیز اجرا خواهد شد. دستورالعمل مسئولیت‌های اجتماعی به استان‌ها ابلاغ شده است. جهش خوبی برای کمک به جوامع بومی انجام شده است. همراستا شدن این تسهیلات در مشاغل خانگی بسیار مهم است.

