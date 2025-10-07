به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دانیال ایری درباره برگزاری اردوی جدید تیم فوتبال امید در اصفهان، اظهار داشت: خدا را شکر اردوی خوبی در اصفهان برگزار کردیم. با توجه به اینکه زمان کمی تا شروع جام ملت‌های آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال زمان باقی مانده، بازیکنان از تیم‌های مختلف در این اردو دور هم جمع شده‌اند. کادرفنی هم برنامه‌ها را به ما گفته و تلاش می‌کنیم برنامه‌های مدنظر مربیان تیم عملی شود.

وی افزود: تیم خوب و یکدلی داریم و ارتباط بچه‌ها با هم خوب است. وفاق خوبی بین تمام نفرات و اعضای کادرفنی می‌بینیم و همین موضوع، ما را به آینده امیدوار می‌کند.

مدافع تیم ملی امید درباره همگروه شدن ایران با ازبکستان، کره جنوبی و لبنان در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال که بسیاری معتقدند گروه مرگ این تورنمنت است، گفت: تیم ملی ایران وارد هر مسابقاتی شود، هدفش قهرمانی است و به همین خاطر باید تمام تیم‌های شرکت‌کننده در جام ملت‌ها را ببریم. این گروه برای ایران گروه مرگ نیست بلکه برای سایر تیم‌ها گروه مرگ است.

ایری اضافه کرد: ازبکستان، کره جنوبی و حتی لبنان تیم‌های مقتدر و قوی‌ای هستند اما ما هم ایران هستیم. باید کل تیم‌ها را ببریم و قهرمان شویم. قهرمانی هدف بزرگ ماست و با همین هدف به جام ملت‌ها می‌رویم.

وی درخصوص حضور برخی بازیکنان تیم ملی امید در اردوی تیم ملی بزرگسالان، غیبت برخی نفرات در اردوی اصفهان به دلیل مصدومیت در شرایطی که برخی بازیکنان برای اولین بار به اردوی امیدها دعوت شده‌اند، تصریح کرد: برای نفرات مصدوم آرزوی سلامتی داشته و امیدوارم هرچه سریع‌تر با کسب سلامتی، به جمع ما بازگردند زیرا به آنها نیاز داریم. امیدوارم نفراتی که برای اولین بار دعوت شده‌اند نیز خودشان را به خوبی نشان داده و بتوانند در اردوهای بعدی هم با ما باشند. البته ما هم باید خود را نشان بدهیم زیرا جای هیچکس در تیم ملی تضمین نیست. برای بازیکنانی هم که به تیم بزرگسالان دعوت شده‌اند خیلی خوشحالم و امیدوارم همیشه موفق باشند.

مدافع تیم ملی امید افزود: خوشبختانه آقای روانخواه هم دیدگاه خیلی خوب و خاصی نسبت به لیگ دارد و هر هفته مسابقات را رصد می‌کند. از دل لیگ هم بازیکنان شایسته را دعوت کرده و نفراتی که اکنون در اردو حضور دارند، در ۶ هفته‌ای که از لیگ برتر و همچنین مسابقات دسته اول، گذشته خیلی خوب خود را نشان داده و توانسته‌اند نظر سرمربی محترم تیم را جلب کنند.

ایری درباره اینکه آیا به دعوت مجدد به تیم ملی بزرگسالان هم فکر می‌کند، افزود: تمام تلاش خود را به کار می‌گیرم تا بار دیگر به تیم ملی بزرگسالان هم دعوت شوم. نظر کادرفنی محترم تیم ملی هم مهم است و قطعا آنها بهترین تصمیم را خواهند گرفت.