  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

۲۶ بازیکن به اردوی تیم امید ایران فراخوانده شدند

۲۶ بازیکن به اردوی تیم امید ایران فراخوانده شدند

کادر فنی تیم فوتبال امید ۲۶ بازیکن را به اردوی جدید این تیم فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی کادر فنی تیم ملی امبد ایران، ۲۶ بازیکن برای اردوی مهرماه به اردو دعوت شدند.
فهرست بازیکنان دعوت شده به شرح ذیل است:

۲۶ بازیکن به اردوی تیم امید ایران فراخوانده شدند

پوریا لطیفی فر، یادگار رستمی و فرهان جعفری به دلیل مصدومیت و محمد خلیفه، مهدی زارع، محمدجواد حسین نژاد و کسری طاهری به دلیل قرار گرفتن در فهرست تیم ملی بزرگسالان، در این اردو حضور ندارند. بازیکنان دعوت شده می بایست امروز ۱۳ مهرماه راس ساعت ۱۷ خود را به اردوی تیم ملی امید معرفی کنند. ⁠

گفتنی است، بازیکنان دعوت شده از دو تیم استقلال تهران و چادرملو پس از پایان این مسابقه در محل اردو حاضر خواهند شد.

کد خبر 6611810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها