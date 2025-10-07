دهلی میزبان محفل شاعرانه در پاسداشت حضرت زهرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه سالانه «بزم انوار سخن» به مناسبت بزرگداشت مقام والای حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) در مرکز فرهنگی اسلامی هند برگزار شد. این محفل که همه‌ساله با هدف پاسداشت جایگاه بانوی بزرگ اسلام برپا می‌شود، امسال نیز با حضور گستردهٔ علما، شاعران و دوستداران ادب اسلامی و فارسی، حال و هوایی خاص و معنوی داشت.

در جریان این مراسم، از مجموعهٔ شعری مرحوم علی انور زیدی با عنوان «انوار سخن» رونمایی شد. حاضران با استقبال گرم از این اثر، عشق و ارادت خود را به ساحت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) ابراز کردند. نخستین نسخه از این مجموعه توسط نسیم زیدی، ناصر علی رضوی و قمر احمد زیدی به‌صورت مشترک رونمایی شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام اطهر کاظمی، استاد کالج عربی هند، در سخنرانی خود به تبیین اهمیت، پیشینه و جایگاه شعر «مدح و رثا» در ادبیات فارسی و اردو پرداخت. همچنین حجت‌الاسلام کاظم مهدی، پژوهشگر و روحانی هندی، در تحلیل خود تأکید کرد که «بزم انوار سخن» امروزه به بزرگ‌ترین رویداد ادبی سالانه در حوزهٔ شعر آیینی تبدیل شده است.

اعجاز فرخ حیدرآبادی نیز در سخنانی با اشاره به استمرار و رشد این محفل ادبی گفت: همراهی شاعران متعهد و شخصیت‌های فرهنگی، این برنامه را به یکی از گردهمایی‌های برجسته و ماندگار در عرصهٔ شعر آیینی بدل کرده است. از آغاز برگزاری این مسابقه، همواره تلاش شده است آثار ارائه‌شده، در شأن این سنت اصیل ادبی و دینی باشد.

در پایان، شرکت‌کنندگان با یاد و احترام، از خدمات و آثار مرحوم علی انور زیدی تجلیل کردند. همچنین اعلام شد که جلد دوم مجموعهٔ «انوار سخن» در آیندهٔ نزدیک منتشر خواهد شد.