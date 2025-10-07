یک میلیون تماس با پلیس در ۶ ماه نخست امسال ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارمهدی معصوم بیگی،رئیس بازرسی کل فراجا با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن گرامیداشت هفته انتظامی و تبریک این مناسبت به همکاران و کارکنان انتظامی کشور، با اشاره به شعار امسال پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن اظهار داشت: نقش آفرینی مردم به عنوان مشارکت همگانی در حقیقت تضمین کننده اقتدار پلیس و جامعه امن است و با توجه به اینکه معتقدیم پلیس جامعه محور و پاسخگو است لذا باید این موضوع ملموس بوده و در شعار متوقف نشود.

رئیس بازرسی کل فراجا تصریح کرد: مراکز نظارت همگانی فراجا به عنوان یکی از ابزارهای ارتباط مردم با پلیس، پنجره هایی هایی باز هستند که مردم از این طریق داخل سازمان انتظامی اقدامات و رفتار پلیس را رصد می کنند.

وی مشارکت همگانی را تسهیل کننده و موجب تقویت ماموریت های پلیس دانست و خاطر نشان کرد: جا دارد از مردم عزیز در این خصوص تشکر ویژه شود طی ۶ ماه نخست امسال بالغ بر یک میلیون تماس با مراکز نظارت همگانی فراجا برقرار شده که ۶۷درصد از این تماس ها ماموریتی بوده است.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: این تماس ها شامل: پیشنهاد، تقدیر، شکایت و راهنمایی است حدود ۳۲ درصد تماس ها تقدیر و تشکر از کارکنان انتظامی و حدود ۲ درصد آن به شکایات و انتقادات مربوط بوده که عمده این انتقادها به دلیل دیر رسیدن ماموران ۱۱۰ اعلام شده است البته عوامل مختلفی در این امر تاثیر دارد از جمله آن می توان به ترافیک در کلان شهرها اشاره کرد که باید به آن پرداخته و مرتفع شود.

سردار معصوم بیگی، در خاتمه عنوان داشت: مردم قانونمدار و وظیفه شناس و پلیس تکلیف مدار در کنار هم باعث افزایش موفقیت در انجام ماموریت ها هستند.