صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به حضور خود در مرکز بازرسی کل فراجا (۱۹۷) گفت: امروز در محل مرکز ۱۹۷ به صورت مستقیم در خدمت مردم هستیم تا مسائل و مشکلات آن‌ها را بررسی کنیم.

همان‌طور که شاهد بودید، تعداد زیادی از مردم برای موضوعات مختلف، به ویژه اعتراض به جریمه‌ها و مشکلات حوزه شماره‌گذاری و صدور گواهینامه، حضور داشتند که در حال رسیدگی است.

وی افزود: از ابتدای هفته فراجا، رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات تخلفات رانندگی به صورت آزمایشی در بستر سامانه سخا آغاز شده است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه سخا و ورود به بخش رسیدگی غیرحضوری، اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: این سامانه در مراحل ابتدایی است و برای رسیدن به پایداری کامل و ارائه خدمات بدون مشکل، نیاز به زمان دارد. به همین دلیل برخی افراد ممکن است هنوز به درستی از این سامانه مطلع نشده یا با مشکلاتی مواجه شوند. اما با گذشت زمان و اطلاع‌رسانی مناسب، استفاده از این سامانه جایگزین مراجعه حضوری خواهد شد.

سردار حسینی در پاسخ به سوالی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ ساله گفت:بر اساس مصوبه هیئت دولت، از ابتدای هفته فراجا خدمات صدور گواهینامه ویژه برای نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ سال در دو سطح ۵۰ سی‌سی و ۱۲۰ سی‌سی آغاز شده است. این خدمت با رعایت تمامی ملاحظات ایمنی و شرایط خاص این گروه سنی ارائه می‌شود. البته به دلیل نیاز به تولید موتورسیکلت‌های با سرعت و قدرت محدود، اجرای این طرح دو سال به تعویق افتاد.

وی تاکید کرد: نگاه پلیس راهور به نوجوانان ۱۶ ساله مثبت است و معتقدیم که با آموزش و استفاده از موتورسیکلت‌های ایمن، این قشر می‌توانند رانندگی قانونمند و ایمن را بیاموزند و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، با تجربه کافی گواهینامه کامل دریافت کنند.

رئیس پلیس راهور در پایان افزود: طرح بازتسجیل( سند گرفتن) مالکیت موتورسیکلت‌ها نیز در حال اجراست و مالکین باید با ورود به سامانه سخا، مالکیت خود را ثبت کنند. در مراحل بعدی، کارت سوخت موتورسیکلت‌هایی که ثبت مالکیت نشده باشد، غیرفعال خواهد شد.