۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

بخش دوم عملیات بهسازی محیط پیرامونی تئاتر شهر اجرا شد

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به اجرای بخش دوم عملیات بهسازی محیط پیرامونی تئاتر شهر از مرمت فضای سبز و رنگ‌آمیزی مجدد آب نماها خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: محیط پیرامونی تئاتر شهر یکی از نقاط بسیار مهم برای مدیریت شهری در منطقه ۱۱ می‌باشد. از این رو به صورت همه‌جانبه اقدامات لازم برای بهسازی آن در حال پیگیری و انجام می‌باشد. با همکاری و مساعدت شهرداری منطقه ۱۱، بخش دوم عملیات بهسازی محیط پیرامونی تئاتر شهر به انجام رسید.

وی ادامه داد: این عملیات شامل رسیدگی به فضای سبز و آبنمای پیرامونی حریم تئاتر شهر بود و با مرمت بخش‌هایی از گلدان‌ها، فضای سبز مجاور ساختمان و رنگ‌آمیزی آبنمای اصلی جان تازه‌ای به این مکان فرهنگی بخشیده شد.

شهردار منطقه ۱۱ تاکید کرد: همانطور که می‌دانید در روزهای گذشته رویدادهای مختلفی در حریم تئاتر شهر و سالن اصلی آن برگزار شد که از آن جمله می‌توان اجرای آثار نمایشی مختلف در تالارهای چهارسو، قشقایی، سایه و همچنین کارگاه نمایش تئاتر شهر در آستانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی اشاره کرد. به همین مناسبت، شستشو و نظافت محیط پیرامونی این مجموعه توسط شهرداری منطقه ۱۱ اجرایی شد.

وی درباره برنامه‌های آینده این منطقه برای رسیدگی به تئاتر شهر توضیح داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، علاوه بر فعالیت‌های عمرانی مرتبط با «حریم مجموعه تئاتر شهر» که طی روزهای پیش رو در قالب چند فاز سرعت بیشتری خواهد گرفت، نظافت و شستشوی ساختمان مرکزی و بهسازی محیط پیرامونی مجموعه نیز با همکاری شهردارمنطقه ۱۱ تهران طی فازهای مختلف در دستور کار مدیریت مجموعه قرار گرفته است.

