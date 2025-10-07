به گزارش خبرگزاری مهر ، مجتبی فیلسوف زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴ تهران، گفت: این برنامهها با هدف افزایش آگاهی عمومی، ارتقای مهارتهای ارتباطی و حمایت از اقشار کمبرخوردار جامعه ناشنوایان، در سراسر منطقه ۱۴ اجرا شد.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴، با بیان اینکه امسال در منطقه دارالْمُؤمِنین تهران، تلاش کردیم تا با اجرای برنامههایی متنوع و کاربردی، گامی موثر در راستای ارتقای سطح آگاهی شهروندان و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شنوایی برداریم،افزود: این برنامهها با رویکردی چندوجهی، شامل فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و حمایتی، در سطح محلات مختلف منطقه ۱۴ به اجرا درآمد که از آن جمله میتوان به برگزاری «پاراتور ناشنوایان به باغ کتاب تهران» اشاره کرد که فرصتی برای تفریح و تعامل این عزیزان فراهم آورد.
وی به پویش مجازی «با دستانت با من حرف بزن» و کارگاههای آموزشی «شیوه رفتار با افراد دارای معلولیت شنوایی» و اکران فیلم «رابطه» در محله نبی اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این کارگاهها، افزایش درک متقابل و تسهیل ارتباط شهروندان با ناشنوایان بود.
فیلسوف زاده همچنین به اقدامات حمایتی از دانشآموزان کمشنوای کمبرخوردار در محلات ابوذر، عارف و گذر پایین اشاره کرد و گفت:توزیع بستههای لوازمالتحریر و بستههای معیشتی، بخشی از وظیفه ما در حمایت از اقشار آسیبپذیر است که با همکاری خانههای سلامت ناحیه یک و سرای محلات جوادیه و تاکسیرانی صورت گرفت.
وی به پویش «مهر به یاد ماندنی» و دورهمی افراد دارای معلولیت شنوایی مرکز بهزیستی حضرت زینب (س) با اجرای برنامههای شاد و اهدای جوایز اشاره کرد و برگزاری کارگاههای آموزشی «زبان اشاره» در مدارس و سراهای محلات تاکسیرانی، دلگشا و عارف را از دیگر برنامههای مهم برشمرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴ در پایان تاکید کرد: تامین کمکهزینه معیشتی به دو عضو کمشنوای کمبرخوردار، پخش فیلم آموزشی علل ناشنوایی در کودکان و برگزاری همایش پیامدهای کمشنوایی و افت تحصیلی در سرای محله ابوذر، نشاندهنده اهتمام جدی ما به مسائل این قشر از جامعه است. ما معتقدیم با افزایش همدلی و ارائه آموزشهای لازم، میتوانیم جامعهای فراگیرتر و پرتلاشتر بسازیم.
