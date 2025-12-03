  1. استانها
  2. تهران
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

گردهمایی ۱۴۰۰ توان‌یاب در فرهنگسرای بهمن با حضور استاندار تهران

تهران- در همایش روز جهانی افراد دارای معلولیت در فرهنگسرای بهمن، بیش از ۱۴۰۰ نفر از توان‌یابان و خانواده‌هایشان گرد هم آمدند تا دغدغه‌ها و مطالبات خود را با استاندار تهران مطرح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، با حضور در فرهنگسرای بهمن میهمان همایش گرامی‌داشت روز جهانی افراد دارای معلولیت شد.

بر اساس این گزارش این همایش، که به میزبانی اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار شد، با مشارکت بیش از ۱۴۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان همراه بود.

گفتنی است که هدف اصلی این برنامه، بازتاب نیازهای جامعه معلولان، تقویت ارتباط نهادهای دولتی با این گروه و برجسته‌سازی جایگاه کرامت انسانی بود.

لازم به ذکر است که معتمدیان، استاندار تهران در حاشیه این مراسم، گفت‌وگویی چهره‌به‌چهره، صمیمی و بدون تشریفات با جمعی از توان‌یابان داشت.

شایان ذکر است که این همایش، با اجرای برنامه‌های هنری و گفت‌وگوهای تخصصی ادامه یافت و در پایان، از جمعی از فعالان و خانواده‌های تأثیرگذار در حوزه توان‌بخشی تقدیر شد.

