به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان، با سینچینکو، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع این استان، در نشستی سازنده درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور گفتگو کرد.

در این دیدار موارد مهم زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

شبکه‌سازی و همکاری: اتاق بازرگانی آستراخان بیش از 300 عضو دارد و با ایران در حوزه کشاورزی، تجارت و نمایشگاه‌های مشترک همکاری مستمر دارد.

فرصت‌های نو: برنامه‌ریزی برای نشست سالانه اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه خزر و بررسی پروژه‌های مشترک داروسازی، تجهیزات پزشکی و کشت فراسرزمینی.

ظرفیت‌های ایران: طرف روس ظرفیت بالای ایران در مناطق آزاد، نمایشگاه‌های صنعتی و تولیدی را تأیید کرد و پیشنهاد برگزاری نمایشگاه مشترک دارو, تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت در آستراخان را ارائه داد.

سرکنسول ایران در این دیدار بر توسعه مسیر دریایی کریدور شمال–جنوب، راه‌اندازی خط پروازی آستراخان–رشت تأکید کرد.

این نشست، گامی مؤثر در جهت تقویت همکاری‌های دو کشور بود.