  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

اعزام شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به نمایشگاه «Metal Expo ۲۰۲۵» روسیه

شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با حمایت معاونت علمی در قالب هیئتی تجاری و فناورانه به نمایشگاه بین‌المللی صنعت فلزات و متالورژی سن‌پترزبورگ روسیه اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این نمایشگاه یکی از رویدادهای کلیدی و برجسته در منطقه در حوزه صنعت فلزات و متالورژی محسوب می‌شود و از ۲۰ تا ۲۳ آبان‌‎ماه ۱۴۰۴ (۱۱ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵) در مرکز نمایشگاهی ExpoForum شهر سن‌پترزبورگ روسیه برپا شود؛ حضور شرکت‌کنندگان تا ۲۵ آبان‌ماه در روسیه ادامه خواهد داشت.

این برنامه اعزام، تسهیلاتی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های یادشده در نظر گرفته است. از جمله این تسهیلات، تعیین سهم پرداختی شرکت‌های دانش‌بنیان به مبلغ ۹۵۰ دلار است که به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق حضور این مجموعه‌ها در رویداد، اعمال شده است.

شرکت‌های حاضر در این هیئت، فرصت خواهند داشت تا تولیدات و خدمات خود را در محورهای گوناگون نمایشگاه ارائه دهند که شامل فولاد و فلزات آهنی، فلزات غیرآهنی، انواع ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با متالورژی، جدیدترین فناوری‌های نوین و مواد پیشرفته، و همچنین سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و دیجیتال‌سازی می‌شود.

علاقه‌مندان و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه‌ها که مایل به حضور در هیئت اعزامی هستند، می‌توانند تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ جهت ثبت‌نام اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرآیند ثبت‌نام، متقاضیان می‌توانند به لینک https://tesc.ir/service/۷۳/۱ مراجعه کرده یا با شماره‌های ۰۹۲۳۲۵۰۵۳۵۴ و ۰۲۱۶۶۵۳۶۸۲۴ تماس بگیرند.

کد خبر 6614568
مهتاب چابوک

