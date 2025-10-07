طعنه مدودف به ماکرون؛ «فرانسه رئیس جمهور ندارد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با اشاره به استعفای نخست وزیر فرانسه بعد از کمتر از یک ماه و تداوم بحران سیاسی در این کشور، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را هدف طعنه و کنایه قرار داد.

سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید فرانسه پس از کمتر از یک ماه در این پست، دیروز از سمت خود استعفا و کاخ الیزه تایید کرد که ماکرون استعفای وی را پذیرفته است.

مدودف در کانال تلگرامی خود در واکنش به استعفای لکورنو و یادآوری اینکه دولت وی تنها ۱۴ ساعت دوام آورد، نوشت: فرانسه رئیس جمهور ندارد. کی‌یف یک حامی درخشان دارد.

وی افزود: ماکرون برای فرانسه کمترین اهمیتی قائل نیست. سیاست‌های او به جای منافع شهروندان فرانسه، عمدتا بر حمایت از کی‌یف و شرکای خارجی‌اش معطوف بوده است.

لکورنوی ۳۹ ساله هفتمین نخست‌وزیر منصوب‌شده توسط ماکرون و پنجمین در دو سال گذشته محسوب می‌شد. رئیس جمهور فرانسه نهم سپتامبر(۱۸ شهریور) لکورنو را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد. لکورنو حالا در فهرست نخست وزیرانی که از سال ۱۹۵۸ تاکنون کوتاه‌ترین دوره تصدی را در فرانسه داشته‌اند، در جایگاه نخست قرار گرفته است!