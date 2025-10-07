به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بنا به تصمیم اتخاذ شده از سوی معاونت سیما پخش سریال اکشن پلیسی «الگوریتم» ساخته بیژن میرباقری از شامگاه امشب سهشنبه پانزدهم مهر در ساعت ۲۰:۳۰ آغاز میشود.
سریال «الگوریتم» براساس فیلمنامه ای از آرش قادری و بازنویسی بیژن میرباقری جلوی دوربین رفته و در آن بازیگرانی چون مهدی زمینپرداز، پیام احمدینیا، بهار قاسمی، بهادر زمانی ، سعید شریف، امیرکاوه آهنینجان، محسن قصابیان، فرشید زارعیفرد، محمدرسول صفری، علی جلالی، سیاوش گرجستانی، مهدی علیپور، سانای امیرآبادی، سلمان فرخنده، کامران کاظمی، هدیه رضایی، سعید نبوی، نیکو آزاد، مریم ماهور، صالح صارمی و سام نوری به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان «الگوریتم»آمده است : «پیاده که به ته خط رسید، بازی عوض می شه، بازیگر واقعی همون مهره ایه که دیده نمی شه، مهره ای که نمی بینی، سرنوشتت رو رقم می زنه. حرکت بعدی همیشه از تو جلوتره. سربازی که به ته خط می رسه، سرباز نیست، وزیره!».
سریال «الگورتیم» از محصولات مرکز سیما فیلم است که در ۵۲ قسمت آماده پخش شده است.
