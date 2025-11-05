افشای پشت پرده فساد در فوتبال در «الگوریتم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، ماجرای دلالی و فساد در فوتبال بارها در برنامه‌های مختلف ورزشی مورد بررسی قرار گرفته اما این بار در سریال اکشن پلیسی «الگوریتم» این ماجرا به شکلی دراماتیزه و در قالب قصه یکی از شخصیت‌های فرعی به تصویر کشیده شد.

در ادامه بررسی پلیس برای پیدا کردن سرنح دزدی از صندوق امانات، آن‌ها در همان بررسی اولیه با صندوقی مواجه می‌شوند که در آن یک کلت کمری به امانت گذاشته شده بود. این صندوق جزو معدود صندوق‌هایی است که محتویاتش توسط مسعود به سرقت نرفته است. پلیس پس از بررسی‌هایی که انجام می‌دهد متوجه می‌شود که این اسلحه کمری متعلق به یک دلال فوتبال است که نقشی اساسی در نقل و انتقالات بازیکنان و اتفاقات پشت پرده فوتبال دارد.

آرش قادری فیلمنامه‌نویس سریال «الگوریتم» براساس یک پرونده واقعی، این ماجرا را در بخشی از داستان سریال جانمایی کرده که بیژن میرباقری آن را به تصویر کشیده است.

طراحی سریال اکشن پلیسی «الگوریتم» توسط ابوالفضل صفری انجام شده که تهیه‌کنندگی کار را هم بر عهده دارد. این سریال جمعه تا پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شد و روزهای پنجشنبه هم تکرار قسمت‌های پخش شده روی آنتن می‌رود.