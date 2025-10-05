به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بیژن میرباقری در تازه‌ترین فعالیت کارگردانی خود سریال اکشن پلیسی «الگوریتم» را با طراحی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری و بر اساس فیلمنامه‌ای مشترک از خودش و آرش قادری جلوی دوربین برده است.

مهدی زمین پرداز، پیام احمدی‌نیا، بهار قاسمی، بهادر زمانی، سعید شریف و امیر کاوه آهنین جان و محسن قصابیان همراه با فرشید زارعی فرد، محمد رسول صفری، علی جلالی، سیاوش گرجستانی، مهدی علی‌پور، سانای امیرآبادی، سلمان فرخنده، کامران کاظمی، هدیه رضایی، سعید نبوی، نیکو آزاد، مریم ماهور، صالح صارمی و سام نوری در «الگوریتم» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: «پیاده که به ته خط رسید، بازی عوض می شه بازیگر واقعی همون مهره ایه که دیده نمی شه مهره‌ای که نمی‌بینی، سرنوشتت رو رقم می زنه. حرکت بعدی همیشه از تو جلوتره. سربازی که به ته خط می رسه، سرباز نیست ... وزیره!»

سریال «الگوریتم» از محصولات مرکز سیمافیلم است که به‌زودی هر شب ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه سه می‌رود.

عواملی که در تولید این سریال همکاری دارند عبارتند از کارگردان: بیژن میرباقری، طراح و تهیه‌کننده: ابوالفضل صفری، کارگردان گروه دو: سیدجواد حسینی، نویسنده: آرش قادری و بیژن میرباقری، مدیر فیلم‌برداری: شاهین توفان و آرمین یوسفیان، تدوین: پریسا ناهیدپور، جانشین تهیه‌کننده: سعید صفری، سرپرست گروه کارگردانی: محمد بدرلو، آهنگ‌ساز: پیام آزادی، طراحی و ترکیب صدا: محمدمهدی جواهری‌زاده و کیان حجازی، مدیر صدابرداری: مهرداد دادگری و فرشید احمدی، مهران بهروزی نیا، طراح چهره‌پردازی: سید جلال موسوی، طراح صحنه: حامد بدخشان، طراح لباس: مرجان گلزار، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، طراح جلوه‌های بصری: مهدیار سزاوار و امیر عضدی، مدیر برنامه‌ریزی: سید بهزاد حسینی، مدیر تولید: پیمان جعفری و رامین بهزادی، منشی صحنه: لیدا صادقی و سپیده کریم‌خانی، عکاس: یوسف عبدالرضایی و مدیر روابط عمومی: علی زادمهر.