  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

حمله با چاقو به یک شهردار در آلمان

شهردار منتخب «هردکه» از حزب «سوسیال‌دموکرات» که اواخر ماه گذشته انتخاب شد، مقابل خانه‌ اش هدف حمله با چاقو قرار گرفت و به شدت زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مقامات آلمان امروز سه‌ شنبه اعلام کردند که یک شهردار تازه انتخاب شده در حمله‌ ای با چاقو در شمال غربی این کشور به شدت زخمی شده است.

رسانه‌های محلی به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که ایریس استالزر که اواخر ماه گذشته به عنوان شهردار هردکه (Herdecke) انتخاب شده بود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت و با جراحات جدی مواجه شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی NDR، این سیاستمدار سوسیال دموکرات در نزدیکی خانه‌اش توسط یک یا چند مظنون ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

او که به شدت مجروح شده بود، توانست خود را به خانه‌ اش بازگرداند.

پلیس اعلام کرد که در جستجوی مظنون یا مظنونانی است که همچنان متواری هستند.

اینکه آیا انگیزه سیاسی پشت این حمله وجود داشته است یا خیر، تا کنون مشخص نیست.

کد خبر 6614985

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      دموکراسی باعث بدبختی و بیچارگی کشورهای غربی شده است

