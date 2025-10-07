مالمیر: پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به مادران؛ کارت امید از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مالمیر شامگاه سه شنبه در اظهار کرد: دومین پویش ملی جوانی جمعیت روستائی و عشایری که در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش خانواده‌های روستایی در تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: پویش ملی جوانی جمعیت با حمایت دفتر نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی، به منظور ترویج فرهنگ فرزندآوری و قدردانی از خانواده‌های روستایی برگزار شده است.

معاون ستاد جوانی جمعیت کشور افزود: این پویش ملی خانواده‌های روستایی و عشایری که در سال ۱۴۰۳ صاحب فرزند شده‌اند، از جمله خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو، سه‌قلو و بیشتر را تحت پوشش قرار داده است.

وی با اشاره به ابعاد فرهنگی طرح تصریح کرد: پویش مذکور در راستای اجرای مؤثر برنامه‌های فرهنگی و ترویجی دبیرخانه و در ذیل مواد قانونی قانون جامع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طراحی شده است. علاوه بر تسهیلات رفاهی، اقتصادی و درمانی پیش‌بینی شده، این اقدامات جنبه فرهنگی داشته و موضوع فرزندآوری را در جوامع روستایی به‌طور ویژه ترویج می‌دهد.

مالمیر افزود: در روز دوم همایش، وزیر راه و شهرسازی نیز حضور خواهد داشت و انتظار می‌رود اخبار و مشوق‌های جدیدی در حوزه حمایت از خانواده‌های ایرانی از سوی ایشان اعلام شود. این اقدامات بخشی از تلاش‌های مستمر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در جهت تحقق مفاد قانونی افزایش نرخ باروری و تقویت بنیان خانواده در سراسر کشور است.

معاون ستاد جوانی جمعیت با بیان اینکه روستاها دیگر مانند گذشته از نشاط لازم برخوردار نیستند، خاطرنشان کرد: زندگی در روستا به معنای حضور در محیطی طبیعی و آزاد است و همچنان بهترین مکان برای رشد فرزندان محسوب می‌شود. اگرچه بخش عمده جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند، اما پایه توسعه و تولید در روستاها قرار دارد و هیچ محدودیتی برای فرزندآوری در این مناطق وجود ندارد.

وی گفت: تمام تلاش ما در دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت این است که در زمینه موضوع جمعیت که از مسائل حیاتی کشور است، قدمی هرچند کوچک برداریم و با حمایت از خانواده‌های سالم و پایدار، زمینه ساز ایجاد جمعیتی جوان، توانمند و پویا برای کشور باشیم.

مالمیر بیان کرد: کارت امید مادر از سال آینده عملیاتی می‌شود و ماهانه دو میلیون تومان به مادران شهری و روستایی که صاحب فرزند می‌شوند، پرداخت خواهد شد. این اقدام علاوه بر نقش حمایتی، به منظور ارج نهادن به مقام مادری و تشویق به فرزندآوری اجرا خواهد شد.