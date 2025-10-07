تجلیل از ۱۱۰ خانواده روستایی و عشایری صاحب فرزند در پویش جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا قنبری شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه دومین پویش ملی جوانی جمعیت روستاییان و عشایر که در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دومین دوره این پویش همزمان با دهه فجر ۱۴۰۳ با ثبتنام حدود ۴۰ هزار خانواده برگزار شده است.
دبیر پویش جوانی جمعیت افزود: نخستین دوره پویش از دهه فجر سال ۱۴۰۲ با ثبتنام نزدیک به ۲۰ هزار خانواده آغاز و در اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان ۷۰ خانواده در مشهد مقدس بودهاند.
تجلیل از خانوادههای دارای فرزندان چندقلو
وی تصریح کرد: در مراسمی در وزارت جهاد کشاورزی، ۵۰ خانوادهای که صاحب فرزندانی دوقلو تا چهار قلو شدهاند، تجلیل شدند.
قنبری خاطر نشان کرد: در اختتامیه این پویش در حرم مطهر امام رضا(ع)، ۱۱۰ خانواده روستایی و عشایری که در سال جاری صاحب فرزند (تکقلو، دوقلو یا سهقلو) شدهاند حضور داشتند که در میان آنها یک خانواده دارای سهقلو و ده خانواده دارای دوقلو نیز حضور داشتند.
هدفگذاری برای ثبتنام ۱۰۰ هزار خانواده
دبیر پویش جوانی جمعیت خطاب به خانوادههای صاحب فرزند گفت: افراد شرکت کننده به عنوان سفیران فرهنگ فرزندآوری نقش مهمی در تشویق دیگران دارند تا در سومین پویش ملی، ثبتنام به ۱۰۰ هزار خانواده برسد.
وی افزود: مراسم اختتامیه این پویش به مدت دو روز در تاریخ ۱۵ و ۱۶ مهرماه در مشهد و حرم مطهر رضوی برگزار شده و در کنار برنامههای زیارتی، جلسات مشاورهای ویژه والدین با محوریت موضوعات تربیتی برگزار میشود تا همزمان جنبههای زیارتی، سیاحتی و تربیتی را پوشش دهد.
قنبری خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پویش فراهم آوردن فرصت زیارت و بهرهمندی از فضای معنوی حرم امام رضا(ع) برای خانوادههای شرکتکننده است و برنامههای حمایتی و تشویقی در این چارچوب ادامه خواهد داشت.
