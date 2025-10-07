شهرداری اهواز درباره اعتبارات کلان دریافتی از دولت شفاف سازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب فلسفی‌زاده عصر امروز سه شنبه در مصاحبه‌ای رسانه‌ای گفت: از سال ۱۴۰۰ تا کنون که مقارن با دوره ششم شوراهای اسلامی شهر بوده، مبلغی بالغ بر ۱۲.۵ همت از محل عوارض آلایندگی و ارزش افزوده به شهرداری اهواز پرداخت شده که حدودا ۴۷درصد از مجموع درآمدهای تحقق یافته این شهرداری را در دوره زمانی مذکور شامل می‌شود.

وی افزود: از این میزان، ۶.۶۵ همت مربوط به عوارض ارزش افزوده و ۵.۸۷ همت مربوط به عوارض آلایندگی بوده که ۴.۴ همت از عوارض آلایندگی مورد اشاره ناشی از وصول معوقات شرکتهای بزرگ نفتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بوده است که با توجه ویژه مجموعه دولت و حاکمیت و در راستای حمایت از شهرداری‌های استان به ویژه شهرداری اهواز به وقوع پیوسته است.

فلسفی‌زاده تأکید کرد: نکته قابل تامل این است که قریب به ۷۲ درصد از معوقات مذکور، مربوط به جرائم دیرکرد بوده که دولت خود را ملزم به پرداخت آن دانسته تا حقوق شهروندان اهواز و سایر شهرها از این محل جبران شود.

وی در ادامه گفت: ۲۲ درصد از کل عملکرد عمرانی شهرداری اهواز از سال ۱۴۰۰ تا کنون، ناشی از عوارض آلایندگی بوده که در صورت عدم تحقق آن، عملکرد عمرانی شهرداری تفاوت چندانی با شرایط قبل از آن نداشت.

وی همچنین از توافق فی‌مابین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شهرداری اهواز به مبلغ ۴.۵ همت در سال جاری خبر داد که تا کنون ۵۰۰میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان افزود: علاوه بر این موارد، اعتبارات و منابع قابل توجهی نیز در سایر حوزه‌ها از جمله پروژه‌های اربعین، توسعه حمل و نقل عمومی، ساماندهی پسماند، بازآفرینی شهری و... در اختیار شهرداری اهواز قرار گرفته است.

فلسفی‌زاده خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل عمومی برای متروی اهواز مبلغ ۲ همت و بمنظور توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب انتشار اوراق مشارکت با تضمین ۵۰ درصد توسط دولت در اختیار شهرداری اهواز قرار گرفته است.

همچنین در طی دوره مذکور بیش از ۴۳۳ میلیارد تومان نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اعتبارات تملک دارائی ها به این شهرداری تخصیص یافته و بیش از نیم میلیون تن قیر بازآفرینی نیز بصورت رایگان در اختیار این شهرداری قرار گرفته است‌.

وی با اشاره به فرآیند نظارتی هزینه‌ کرد منابع آلایندگی در استان گفت: برخلاف سایر شهرداری‌های استان که هزینه‌ کرد عوارض آلایندگی آنان تحت نظارت دقیق کارگروه مربوطه در استانداری قرار دارد، شهرداری اهواز از این نظارت مستثنی بوده و تنها در دو مرحله اخیر موضوع پروژه‌های ارائه شده از منابع مذکور در کارگروه مربوطه مطرح و تعیین تکلیف شد.

فلسفی‌زاده افزود: دولت همواره خود را پشتیبان مجموعه مدیریت شهری دانسته و فارغ از هر سلیقه و گرایش مدیریتی یا سیاسی، تلاش خود را برای ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان به کار خواهد بست؛ لیکن با وجود این حمایت‌های گسترده و منابع و کمک‌های مختلف و قابل توجهی که به شهرداری اهواز شده است، انتظارات برآورده نشده بسیاری در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، ترافیکی و ... همچنان وجود دارد.

وی در پایان گفت: همه مدیران باید از هرگونه اظهار نظری که منجر به ایجاد بدبینی، یاس و یا بی اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد دولت و مجموعه کارگزاران نظام گردد پرهیز نمایند.