به گزارش خبرنگار مهر، مهراب فلسفیزاده دوشنبه شب در نشست خبری اظهار کرد: شهرداریهای استان خوزستان در تمام شهرها و شهرستانها مسئولیتهای متنوعی از جمله مدیریت حملونقل، ترافیک، پروژههای عمرانی، زیرساختهای شهری، ماشینآلات، امداد و آواربرداری، اسکان و سایر خدمات عمومی را بر عهده دارند و باید این وظایف را بدون هرگونه وقفه و با نظارت مستمر به انجام برسانند.
وی افزود: برای بهبود کارایی این نهادها، بانک اطلاعاتی ماشینآلاتی ایجاد شده است تا فرمانداران بتوانند بر حسب ضرورت، تجهیزات مورد نیاز هر شهرستان را شناسایی، اولویتبندی و مدیریت کنند.
فلسفیزاده به مشکلاتی که شهرداریها در پایان سال برای پرداخت حقوق و عیدی پرسنل خود با آن مواجه میشوند، اشاره کرد و گفت: کارگروه عوارض استانی چندین جلسه برگزار کرده تا با استفاده از منابع مسدود شده در اختیار شهرداریها، کمکهای سازمان شهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت کشور و توزیع ارزش افزوده، راهحلهای مالی لازم را فراهم سازد.
فلسفیزاده به نقش نظارتی ویژهای که استانداری خوزستان بر عملکرد شهرداریها دارد، اشاره کرد و گفت: ما یک سامانه گزارشدهی لحظهای راهاندازی کردهایم که هر شهروند میتواند از طریق اپلیکیشنهای رسمی، مشکلات شهری را ثبت کند؛ این اطلاعات بهصورت خودکار به دفتر استانداری و بهخصوص به واحدهای نظارتی شهرداریها منتقل میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود. این سامانه علاوه بر تسهیل ارتباط مستقیم مردم با نهادهای اجرایی، امکان بررسی آماری دقیق از تعداد درخواستها، زمان پاسخگویی و میزان رضایت شهروندان را نیز فراهم میآورد.
وی افزود: از سوی دیگر، برای اطمینان از اجرای مؤثر دستورالعملهای ابلاغشده، یک کارگروه مشترک بین استانداری، معاون عمرانی و نمایندگان شهرداریها تشکیل شده است. این کارگروه هر دو هفته یکبار جلسه میگیرد و پیشرفت پروژههای اسکان، تعویض شیشهها و نصب تجهیزات اضطراری را ارزیابی میکند. در صورت بروز هرگونه مانع یا تاخیر، راهکارهای جایگزین بهسرعت تدوین و اجرا میشود.
فلسفیزاده همچنین بر ضرورت مشارکت فعال رسانههای محلی تأکید کرد و گفت: ما بهدنبال این هستیم که پیامهای مثبت و اطلاعرسانیهای ضروری بهصورت گسترده و هماهنگ در تمام شهرها پخش شود. رسانهها میتوانند با تهیه گزارشهای میدانی، مستندهای کوتاه و برنامههای گفتگو، آگاهی عمومی را افزایش دهند و حس همبستگی را در میان مردم تقویت کنند.
وی افزود: تیم ارتباطات استانداری آماده است تا تمام محتواهای تصویری، صوتی و متنی مورد نیاز برای این کمپینها را در اختیار رسانهها قرار دهد.
در خصوص برنامههای مالی، فلسفیزاده اعلام کرد که بودجه اختصاصی برای پوشش هزینههای اضطراری و تعویض شیشهها بهصورت ماهانه به هر شهرداری تخصیص داده میشود و این مبلغ بر پایه ارزیابی خسارت ها ثبتشده در سامانه گزارشدهی تنظیم میشود. همچنین، برای جلوگیری از بروز مشکلات نقدینگی در آینده، یک صندوق اضطراری در سطح استان ایجاد شده است که میتواند در مواقع بحرانی بهسرعت بهکار گرفته شود.
وی افزود: همکاری نزدیک بین استانداری، شهرداریها و رسانهها کلید اصلی موفقیت در ارائه خدمات مؤثر به مردم است و ما تمام توان خود را برای پشتیبانی از این مسیر به کار میگیریم. با این رویکرد جامع و هماهنگ، انتظار میرود که شهرداریهای خوزستان بتوانند در مواجهه با هرگونه بحران، خدمات شهری را بدون وقفه ادامه دهند و رضایت شهروندان را به سطحی بالاتر ارتقا بخشند.
