۶۰ درصد عوارض آلایندگی باید به کارهای عمرانی اختصاص پیدا کند

مهرداد نیکو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبارهای آلایندگی به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریهای استان پرداخت میشود و اعتبارهایی که به خوزستان پرداخت شده است، به علت معوقات مالی وزارت نفت بوده که با پیگیریهای انجام شده و همکاری وزیر نفت، حق آلایندگی پرداخت شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان در پاسخ به سوال که «نحوه نظارت بر اعتبارهای آلایندگی پرداخت شده به شهرداریهای استان چگونه است؟» گفت: در آئین نامه قبل جای نظارتی برای ما در نظر گرفته نشده بود ولی در آئین نامهای که اواخر سال ۹۹ اعطا شد به استان و شورای برنامهریزی یک جایگاه نظارتی اختصاص دادند و باید حداقل ۶۰ درصد این منابع با تأیید شورای برنامهریزی صرف کارهای عمرانی شود؛ لذا در استان صورتجلسههایی تنظیم و با شهرداریها نیز موارد مصرف را مشخص کردیم که ۶۰ درصد به مسائل عمرانی و ۴۰ درصد به مسائل جاری شهرداری اختصاص پیدا کند.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته پولهایی که اختصاص داده میشد به طور معمول صرف موضوعهای هزینهای شهرداری میشد و این جای نگرانی وجود داشت اما اکنون با نظارتی که توسط معاونت عمرانی استانداری انجام میشود، امیدوار هستیم که حداقل ۶۰ درصد آن به کارهای عمرانی عامالمنفعه اختصاص پیدا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان در پاسخ به این سوال که «آیا پرداخت حق آلایندگیها در استان ادامه دارد یا خیر؟» بیان کرد: معوقههای آلایندگی نفت سقفی دارد و تا کنون ۲ قسط آن به استان پرداخت شده که مرحله اول آن نیز پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مرحله بعدی نیز ۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ البته به زودی نیز قسط سوم آن به استان پرداخت میشود که شاید یک یا ۲ قسط دیگر خواهیم داشت اما چون معوقات یک رقمی بوده که در حال پرداخت است، تمام میشود. البته موضوع آلایندگی در این استان همچنان وجود دارد.
نیکو گفت: خوزستان دارای معوقههای صنایع است که مربوط به پتروشیمی، فولادها، سیمانها و سایر موارد هستند، این صنایع بر اساس آلایندگیهایی که ایجاد میکنند و بر مبنای ۲ شاخص شدت اثرگذاری روی شهرها و جمعیت توزیع، حق آلایندگی آنها به صورت سه ماه یک بار پرداخت میشود.
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