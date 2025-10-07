رشد چشمگیر خودروها در گلستان؛ فشار سنگین بر معابر و ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مهاجر بسطامی، شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تابستان امسال با حجم بالای سفرها و ترددها روبرو بودیم که به ویژه در پایان شهریور، اوج سفرها را شاهد بودیم. با آغاز مدارس نیز برنامهریزی دقیقی انجام شد تا با استقرار نیروهای پلیس در نقاط پرترافیک، مشکلی برای خانوادهها در رساندن فرزندانشان به مدارس ایجاد نشود.
وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت کامل نیروی انسانی و همچنین دوربینهای نظارتی سطح شهر، توانستیم بیش از صد نقطه پر ترافیک در گرگان را پوشش دهیم. این اقدامات باعث شد تا به شکل قابل توجهی ترافیک کنترل شود و مردم با آرامش بتوانند مسیرهای خود را طی کنند.
مهاجر بسطامی با تاکید بر اینکه مدیریت ترافیک فقط وظیفه پلیس نیست و باید دستگاهها و مسئولان مختلف در این زمینه همکاری کنند، اظهار کرد: متأسفانه زیرساختهای حمل و نقل و جادهای استان مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است و علیرغم افزایش قابل توجه خودروها، تغییرات بنیادی در این زمینه انجام نشده است.
رئیس پلیس راهور گلستان به آمار نگرانکننده افزایش خودروها اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۰ تعداد خودروهای استان حدود ۱۱۰ هزار دستگاه بود، اما هماکنون این عدد به بیش از ۵۰۰ هزار خودرو رسیده است. این رشد سریع خودروها، فشار زیادی به معابر و خیابانهای شهر وارد کرده و مدیریت ترافیک را دشوار کرده است.
وی درباره وضعیت پارکینگها و معابر افزود: در حال حاضر در بسیاری از خیابانها و کوچههای گرگان، خودروها به صورت نامنظم پارک شدهاند. برای مثال در خیابان ولیعصر تا ناهارخوران، خودروها در دو طرف جاده پارک کردهاند که این موضوع به افزایش ترافیک و نارضایتی مردم منجر شده است.
مهاجر بسطامی همچنین به اقدامات و فعالیتهای اداره راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: علاوه بر کنترل ترافیک، ما در حوزه خدماتی نیز فعالیتهای گستردهای انجام میدهیم. در شش ماه نخست امسال، بیش از ۱۶ هزار نفر برای گواهینامه مراجعه کردهاند و حدود هفت هزار خودرو شمارهگذاری شده است. این آمار نشاندهنده افزایش چشمگیر حجم مراجعه مردم و رشد ناوگان خودرویی استان است.
وی در مورد توسعه زیرساختهای ترافیکی اظهار کرد: تعداد چراغهای راهنمایی در شهر گرگان از یک تقاطع در گذشته به بیش از ۴۰ تقاطع چراغدار افزایش یافته که نشانه توجه به مدیریت ترافیک است. با این حال هنوز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم و لازم است مسئولان شهری نگاه بلندمدت و برنامهریزی جامعتری داشته باشند.
رئیس پلیس راهور گلستان تاکید کرد: بارها در جلسات مختلف با مسئولان استانی و شهری تأکید کردهایم که باید فکری اساسی به حال زیرساختها و مدیریت ترافیک شود تا بتوانیم از بروز مشکلات و نارضایتیهای بیشتر جلوگیری کنیم. امروز خوشبختانه با همکاری خوب پلیس و مسئولان اقدامات مثبتی انجام شده اما اگر به موقع برنامهریزی و اجرا نشود، در آینده نزدیک با بحران جدیتری مواجه خواهیم شد.
