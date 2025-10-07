به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان در دومین آیین سرمایهگذاری در تولید دانش بنیان، بر لزوم توجه ویژه زیرمجموعههای بنیاد به حوزه دانشبنیان تاکید کرد و افزود: در این مسیر باید از انجام کارهای نمایشی اجتناب کرد.
وی با بیان اینکه قصد داریم گامهایی جدید در بنیاد برداریم و تجربههایی جدید در این زمینه داشته باشیم، گفت: همه تجربههایی که بعد از جنگ در حوزه ارتباط با مراکز دانشی، پژوهشی و صنعتی اندوخته شده است باید امروز به ثمر بنشیند و ما بنا نداریم که مسیر آزمون و خطا را در پیش بگیریم.
رئیس بنیاد مستضعفان ادامهداد: پیش از این در ادبیات ما واژههایی مانند پارک علم و فناوری، پردیس و مراکز نوآوری مطرح و همچنین دانشگاه و صنعت، دانشگاه و جامعه و دانشگاه و توسعه بارها عنوان شده است اما امروز به بلوغی رسیدهایم که میتوانیم و باید از این داشتههای خود به نحو مطلوب استفاده کنیم.
دهقان اضافه کرد: بر اساس کلام حضرت علی (ع)، علم زمانی سلطان است که به قدرت و ثروت تبدیل شود و در جهت رشد، تعالی و تکامل انسان قرار گیرد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به شعار سازمانی بنیاد، تاکید کرد: ما همواره از روزهای نخست حضور در بنیاد شعار دادیم که میخواهیم بنیاد مستضعفان خانه همه کسانی شود که دل در گرو توسعه علمی، فناوری و عمومی کشور دارند و هم اکنون این ظرفیت در بنیاد وجود دارد که از همه حوزههای علمی، دانشجویی و فناورانه بهرهمند شود.
