حسین دهقان:

بنیاد مستضعفان از توسعه فناوری‌ها برای حل مشکلات کشور حمایت می‌کند

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به ضرورت استفاده و بهره‌گیری از دانش و فناوری گفت: بنیاد از توسعه فناوری‌ها برای حل مشکلات موجود در کشور حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان در دومین آیین سرمایه‌گذاری در تولید دانش بنیان، بر لزوم توجه ویژه زیرمجموعه‌های بنیاد به حوزه دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: در این مسیر باید از انجام کارهای نمایشی اجتناب کرد.

وی با بیان اینکه قصد داریم گام‌هایی جدید در بنیاد برداریم و تجربه‌هایی جدید در این زمینه داشته باشیم، گفت: همه تجربه‌هایی که بعد از جنگ در حوزه ارتباط با مراکز دانشی، پژوهشی و صنعتی اندوخته شده است باید امروز به ثمر بنشیند و ما بنا نداریم که مسیر آزمون و خطا را در پیش بگیریم.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه‌داد: پیش از این در ادبیات ما واژه‌هایی مانند پارک‌ علم و فناوری، پردیس و مراکز نوآوری مطرح و همچنین دانشگاه و صنعت، دانشگاه و جامعه و دانشگاه و توسعه بارها عنوان شده است اما امروز به بلوغی رسیده‌ایم که می‌توانیم و باید از این داشته‌های خود به نحو مطلوب استفاده کنیم.

دهقان اضافه کرد: بر اساس کلام حضرت علی (ع)، علم زمانی سلطان است که به قدرت و ثروت تبدیل شود و در جهت رشد، تعالی و تکامل انسان قرار گیرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به شعار سازمانی بنیاد، تاکید کرد: ما همواره از روزهای نخست حضور در بنیاد شعار دادیم که می‌خواهیم بنیاد مستضعفان خانه همه کسانی شود که دل در گرو توسعه علمی، فناوری و عمومی کشور دارند و هم اکنون این ظرفیت در بنیاد وجود دارد که از همه حوزه‌های علمی، دانشجویی و فناورانه بهره‌مند شود.

