دهقان: علم، ایمان و عمل جهادی مسیر جهش کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز دانشجو نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز، آینده‌سازان ایران اسلامی

۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور حماسه‌ای جاودان از آزادگی، بیداری و استکبارستیزی نسل جوانی است که هیچ‌گاه در برابر ظلم و سلطه سر خم نکرد.

این روز را به یکایک شما دانشجویان پرشور و امیدوار که پشتوانه اصلی پیشرفت کشور هستید، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی برآمده از متن انقلاب و متعلق به محرومان و مستضعفان، در سال‌های اخیر با جدیت به سمت دانش‌های نوین، فناوری‌های پیشرفته و اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرده است.

ما باور داریم که جهش واقعی کشور در گرو هم‌افزایی علم، ایمان و عمل جهادی است.امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در بنیاد پذیرای استعدادها و اراده شما هستیم.

طرح‌ها، ایده‌ها و پروژه‌های نوآورانه‌تان در حوزه‌های هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع پیشرفته، کشاورزی هوشمند و هر زمینه‌ای که بتواند گره‌ای از مشکلات مردم و کشور باز کند، با تمام توان حمایت خواهد شد.

بیایید با هم برای ایرانی قوی، خودکفا و پیشرو در علم و فناوری گام برداریم.

بنیاد مستضعفان در این مسیر، همراه و پشتیبان شماست.

روز دانشجو مبارک