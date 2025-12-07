دهقان: علم، ایمان و عمل جهادی مسیر جهش کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز دانشجو نوشت: باور داریم که جهش واقعی کشور در گرو همافزایی علم، ایمان و عمل جهادی است. امروز با افتخار اعلام میکنیم که در بنیاد پذیرای استعدادها و اراده شما هستیم.
متن کامل پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
دانشجویان عزیز، آیندهسازان ایران اسلامی
۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور حماسهای جاودان از آزادگی، بیداری و استکبارستیزی نسل جوانی است که هیچگاه در برابر ظلم و سلطه سر خم نکرد.
این روز را به یکایک شما دانشجویان پرشور و امیدوار که پشتوانه اصلی پیشرفت کشور هستید، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی برآمده از متن انقلاب و متعلق به محرومان و مستضعفان، در سالهای اخیر با جدیت به سمت دانشهای نوین، فناوریهای پیشرفته و اقتصاد دانشبنیان حرکت کرده است.
طرحها، ایدهها و پروژههای نوآورانهتان در حوزههای هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع پیشرفته، کشاورزی هوشمند و هر زمینهای که بتواند گرهای از مشکلات مردم و کشور باز کند، با تمام توان حمایت خواهد شد.
بیایید با هم برای ایرانی قوی، خودکفا و پیشرو در علم و فناوری گام برداریم.
بنیاد مستضعفان در این مسیر، همراه و پشتیبان شماست.
روز دانشجو مبارک
