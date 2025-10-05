  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۷

۱۴ بازیکن تیم ملی فوتسال برای اعزام به روسیه مشخص شدند

۱۴ بازیکن تیم ملی فوتسال برای اعزام به روسیه مشخص شدند

وحید شمسایی برای دو دیدار مقابل روسیه در شهر تولای این کشور لیست ۱۴ نفر نهایی خود را اعلام کرد.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدارسیون فوتبال، طبق برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی، بازیکنان معرفی شده لازم است روز ۱۹ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برای اردوی متصل به اعزام حاضر شوند.

بر این اساس وحید شمسایی سرمربی تیم ملی بازیکنان زیر را برای حضور در این دو دیدار معرفی کرد:

باقر محمدی، سعید مومنی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، محمدحسین درخشانی، محمدحسین بازیار، سجاد یوسف‌خواه، علی اکرمی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند، مسعود یوسف و بهروز عظیمی

تیم‌های ملی فوتسال ایران و روسیه، در روزهای ۲۴ و ۲۶ مهرماه، طی دو دیدار تدارکاتی در مجموعه ورزشی تولیکا به مصاف همدیگر می‌روند.

کد خبر 6612811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها