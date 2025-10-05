۱۴ بازیکن تیم ملی فوتسال برای اعزام به روسیه مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدارسیون فوتبال، طبق برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی، بازیکنان معرفی شده لازم است روز ۱۹ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برای اردوی متصل به اعزام حاضر شوند.

بر این اساس وحید شمسایی سرمربی تیم ملی بازیکنان زیر را برای حضور در این دو دیدار معرفی کرد:

باقر محمدی، سعید مومنی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، محمدحسین درخشانی، محمدحسین بازیار، سجاد یوسف‌خواه، علی اکرمی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند، مسعود یوسف و بهروز عظیمی

تیم‌های ملی فوتسال ایران و روسیه، در روزهای ۲۴ و ۲۶ مهرماه، طی دو دیدار تدارکاتی در مجموعه ورزشی تولیکا به مصاف همدیگر می‌روند.