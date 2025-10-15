به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در گردهمایی ملی انجمنهای علمی دانشجویی سراسر کشور با ابراز امیدواری از حضور پرشور انجمنهای علمی و دانشجویان و نخبگان سراسر کشور در سومین دوره مسابقه ملی و مساله محور راهیشو گفت: امید، آینده، عزم و اراده ساختن را در شما میبینم، انگیزههای بلند و همتهای سترگ برای ساختن و آبادانی کشور در چهره شما متجلی است.
وی افزود: اگر شما دانشجویان و انجمنهای علمی از ما به عنوان مسئولان کشور انتظاراتی دارید که البته به حق است، متقابلاً ما نیز مطالباتی از شما داریم که میتواند درست باشد. «راهی شو» مسیری از امکانات، ظرفیتها و وضعیت موجود کشور است که باید در این مسیر تیمها را شناسایی و با ایجاد شبکههای علمی و دانشگاهی به سمت افق روشن حرکت کند.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مسیر دانش را مهمتر از مقصد نهایی دانست و گفت: در طرح راهی شو باید ظرفیت روحی و روانی فرد و جامعه را به خدمت گیرید و با توان، شادابی و امید برای پذیرش هر ریسکی آماده باشد. باید با همت، اراده و توکل به خداوند متعال برای رسیدن به هدف از ظرفیتهای موجود بهره گیرید.
دهقان یادآور شد: این مسیر باید قابلیتساز باشد؛ به طوری که ظرفیتهای کار تیمی، مطالعه و آزمون را به ما منتقل کند. علاوه بر این، باید بتواند این قابلیتها را به ثروت، قدرت و جایگاه تبدیل کند، زیرا هنر این است که بتوانیم داشتههای خود را به دادههایی ارزشمند تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امروزه تمامی مراکز صنعتی علاقمند هستند که از دانش انجمنهای علمی بهرهمند شوند و نظام جمهوری اسلامی نیز با همه توان از این سرمایهها حمایت و پشتیبانی میکند، ادامه داد: در سه دهه گذشته، دانشگاهها تحقیقات آموزشی و پژوهشی انجام میدادند اما امروز دانشگاه میخواهد نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در اختیار جامعه قرار دهد.
دهقان با تاکید براینکه امروز در کشور فضای تسهیلگری ایجاد شده است، افزود: این فرصت بزرگی برای دانشجویانی است که انجمن علمی را یک نهاد، سازمان و تسهیلگر بدانند و یک خاصیت پایدار و هویت ماندگار پیدا کنند.
وی بیان کرد: پیشنهاد میکنم یک بیانیه و مانیفست برای خود تعریف و تدوین کنید تا بتوانید براساس آن عمل کرده و یک نهاد کارآمد و موثر بسازید.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یادآور شد: باید ارتباط دانشگاه و صنعت را فراتر از وضعیت کنونی در نظر گرفت؛ دانشگاهها نباید خود را به کارخانه، مراکز تولیدی و خدماتی محدود کنند، بلکه هر انجمن متناسب با بازار خود نظام مسائل کشور را مورد توجه قرار داده و برای حل آن چاره اندیشی کنند.
دهقان تاکید کرد: ما میخواهیم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، خانه همه کسانی باشد که میخواهند نیازهای و مسائل این کشور را مرتفع کنند و در این مسیر همه امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار آنان قرار میدهیم.
وی در پایان گفت: باید با هم میثاق و عهدی ببندیم که در هر دوره راهی شو، یک گام برای حل مشکلات کشور برداریم و یک مشکل نظام و کشور را مرتفع کنیم.
