به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیته بین المللی شکستن محاصره نوار غزه اعلام کرد که ناوگان آزادی حامل کمک های انسانی به ارزش بیش از ۱۱۰ هزار دلار بوده و در معرض حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، کمیته مذکور تاکید کرد که این کمک ها شامل دارو، دستگاه های تنفسی برای بیمارستان های نوار غزه و مواد غذایی است.

پیشتر نیز سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که کشتی الضمیر وابسته به ناوگان آزادی در معرض حمله یک بالگرد نظامی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دست کم ۹۳ پزشک، خبرنگار و فعال در این کشتی حضور دارند.