شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب شهر غزه در جنوب اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری گزارش دادند که شدت انفجارها در نوار غزه به حدی بوده که صدای آن به وضوح در جنوب اراضی اشغالی شنیده می شود.

از ساعاتی قبل نظامیان صهیونیست در حال تخریب ساختمان های مسکونی در محله الصبره واقع در جنوب شهر غزه هستند.

خبرنگار شبکه المیادین نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از چندین تُن مواد منفجره اقدام به تخریب ساختمان های مسکونی در این منطقه کرده است.

این در حالی است که برخی جریان های رسانه ای تلاش داشتند این طور القاء کنند رژیم صهیونیستی بعد از درخواست ترامپ برای توقف فوری حملات علیه غزه با توجه به پاسخ مثبت حماس به طرح رئیس جمهور آمریکا در این مسیر حرکت می کند.