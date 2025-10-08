حمله بالگرد نظامی اسرائیل به کشتی الضمیر با ۹۳ سرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که کشتی الضمیر وابسته به ناوگان آزادی در معرض حمله یک بالگرد نظامی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دست کم ۹۳ پزشک، خبرنگار و فعال در این کشتی حضور دارند.

پیش از این سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به کشتی های وابسته به ناوگان آزادی که در مسیر نوار غزه بودند حمله کرده و آنها را ربودند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به این کشتی ها در ۱۲۰ مایل دریایی نوار غزه حمله کرد. همزمان با این حمله در کشتی های مذکور حالت فوق العاده اعلام شد.

همچنین گزارش شده که ارتباط با کشتی های ناوگان آزادی بعد از این حملات قطع شده است. نظامیان صهیونیست همچنین کشتی های الضمیر و «ألف مادلین» را مورد حمله قرار دادند.