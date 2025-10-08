  1. بین الملل
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۴

اعتراف تل‌آویو به ربایش سرنشینان کشتی‌های ناوگان آزادی

اعتراف تل‌آویو به ربایش سرنشینان کشتی‌های ناوگان آزادی

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به دزدی دریایی این رژیم در قبال کشتی های ناوگان آزادی اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به حمله نظامیان صهیونیست به کشتی های وابسته به ناوگان آزادی مدعی شد که همه این کشتی ها به همراه سرنشینانشان در امنیت هستند و به یک بندر در اراضی اشغالی منتقل می شوند.

این وزارت خانه اضافه کرد که تلاش جدید برای شکستن محاصره دریایی نوار غزه ناکام ماند.

ساعتی قبل سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به کشتی های وابسته به ناوگان آزادی که در مسیر نوار غزه بودند حمله کرده و آنها را ربودند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به این کشتی ها در ۱۲۰ مایل دریایی نوار غزه حمله کرد. همزمان با این حمله در کشتی های مذکور حالت فوق العاده اعلام شد.

