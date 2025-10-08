برقراری بیش از ۱.۷ میلیون تماس با خط مشاوره ۱۴۸۰ بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم غفاری؛ مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی درباره برنامههای این سازمان در هفته سلامت روان گفت: اولین و مهمترین هدف ما در این هفته، جدی گرفته شدن سلامت روان در جامعه است یعنی همانطور که مردم به سلامت جسم خود اهمیت میدهند، سلامت روان را نیز جدی بگیرند. شعار هفته سلامت روان امسال دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و شرایط اضطراری؛ یک اولویت همگانی تعیین شده است و سازمان بهزیستی کمپین «سلامت روان را جدی بگیرید» در این هفته ایجاد کرده است و تلاش داریم با راهاندازی کمپین سطح آگاهی عمومی مردم را در حوزه سلامت روان افزایش دهیم.
وی افزود: هر چه آگاهی و سواد سلامت روان در جامعه بالاتر برود، اقدام به موقع افراد برای حل مشکلات روانشناختی بیشتر میشود. متأسفانه وقتی آگاهی پایین است افراد مشکلات سلامت روان خود را نادیده میگیرند یا انکار میکنند.
غفاری با بیان اینکه سلامت روان فقط به معنی نبود بیماری نیست، توضیح داد: وقتی از سلامت روان صحبت میکنیم منظورمان صرفاً اختلالات روانشناختی نیست بلکه جنبههای ارتقایی و پیشگیرانه آن نیز اهمیت دارد و دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در دو سطح ارتقایی و پیشگیرانه فعالیت میکند.
سه برنامه شاخص بهزیستی در هفته سلامت روان
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی درباره برنامههای بهزیستی در هفته سلامت روان اظهار کرد: در این هفته سه برنامه اصلی داریم: ۱. کمپین ملی سلامت روان را جدی بگیرید برای افزایش سواد سلامت روان جامعه؛ ۲. برگزاری میز گفتوگو با محوریت نقش نهادها و سازمانها در ارتقای سلامت روان جامعه؛۳. ارزیابی روانشناختی کودکان و نوجوانان در ۵ استان.
وی ادامه داد: به باور ما جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند افزایش سطح سواد سلامت روان است هر فرد باید یاد بگیرد که مراقبت از حال خوب خود یک نیاز واقعی است و زمانی که حال فرد خوب باشد، خانواده، دوستان و اطرافیان او نیز حال بهتری خواهند داشت.
غفاری تأکید کرد: دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی به تمام افراد جامعه خدمات ارائه میدهد و برنامههای هفته سلامت روان فرصتی است تا یادآور شویم که سلامت روان یک مسئولیت فردی و اجتماعی است و باید از خودمان و خانوادههایمان آغاز کنیم.
غفاری افزود: یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر سلامت روان، تعامل و ارتباط مؤثر بین افراد است و در حال حاضر یکی از چالشهای جدی جامعه ما کاهش گفتوگو درون خانوادههاست.
ارزیابی روانشناختی گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال
وی با اشاره به یکی از برنامههای اجرایی این دفتر گفت: یکی از اقدامات ما پایلوت طرح ارزیابی روانشناختی کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله است که در پنج استان اجرا میشود. هدف از اجرای این طرح، شناسایی بهموقع مشکلات سلامت روان و ارائه خدمات به خانوادههاست.
غفاری توضیح داد: در این طرح، اطلاعرسانی از طریق رسانههای محلی، شبکههای اجتماعی و صدا و سیمای استانها انجام میشود. افراد از طریق تکمیل پرسشنامه در سامانه در این برنامه شرکت میکنند، این پرسشنامه در دو سطح والدین و نوجوانان طراحی شده است، پس از تکمیل پرسشنامه در صورت نداشتن مشکل فرایند کار به اتمام میرسد اما اگر افراد، علائمی از مشکلات روانشناختی داشتند وارد فرآیند مداخله و پیگیری توسط روانشناسان و مشاوران مجری برنامه میشوند و تا یک سال از خدمات مشاوره و روانشناختی استفاده میکنند و اگر جزو دهک یک تا سه باشند یارانه خدمات مشاوره به آنها تعلق میگیرد.
غفاری درباره پیشینه اجرای چنین طرحهایی در سازمان بهزیستی گفت: تجربه غربالگری اضطراب در کودکان ۵ تا ۶ سال و ارزیابی روانشناختی به صورت محدود در زمان بحران کرونا از تجربیات این دفتر است اما در بستر سامانهای و آنلاین به این شکل سابقه نداشت.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستره جامعه هدف این سازمان گفت: خدمات مشاوره و روانشناختی به کل جامعه ارائه میشود و در کنار آن جامعه هدف بهزیستی هم از این خدمات استفاده میکنند. سامانههای متعددی در سازمان فعال است و بخش زیادی از این افراد از خدمات مشاورهای بهرهمند میشوند اما در حال حاضر ظرفیت لازم برای استخراج و تحلیل دقیق دادهها و امکان گزارشگیری جامع فراهم نیست.
مشاوره رایگان با خط تلفنی ۱۴۸۰
وی ادامه داد: یکی از قدیمی ترین خدمات سازمان بهزیستی ارائه خدمات مشاوره تلفنی از طریق خط ۱۴۸۰ است و در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تماس با خط تلفنی ۱۴۸۰ برقرار شده است.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: مردم میتوانند هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب با سامانه ۱۴۸۰ تماس بگیرند و در زمینههای مشکلات کودک و نوجوان، ازدواج و مسائل خانوادگی، اضطراب، افسردگی، وسواس و... به صورت رایگان خدمات مشاوره دریافت کنند.
غفاری ادامه داد: بیش از ۵۱۰ متخصص روانشناس و مشاور در این سامانه فعالیت دارند و همه مناطق کشور از جمله شهرها، روستاها و نقاط دورافتاده تحت پوشش این خدمات هستند. مردم میتوانند از هر نقطه کشور و بدون نیاز به شمارهگیری کد، با شماره ۱۴۸۰ تماس گرفته و از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند.
وی افزود: در زمان جنگ، ۱۲ روزه ساعت فعالیت این سامانه را به صورت ۲۴ ساعته افزایش دادیم تا شهروندان بتوانند در تمام شبانه روز با مشاوران گفتوگو کنند.
بیشترین تماسها با موضوع اضطراب و افسردگی
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در پاسخ به این پرسش که بیشترین تماسها با سامانه ۱۴۸۰ درباره چه مسائلی است، گفت: در طول سال، نوع پرسشها و موضوعات تماس مردم با توجه به شرایط اجتماعی و مناسبتهای خاص تغییر میکند بهعنوان مثال در حوزه کودک و نوجوان بیشتر موضوعات فرزند پروری و مشکلات مدرسه در حوزه خانواده مسائل مرتبط با اختلافات خانوادگی است و البته مشکلات روانشناختی همچون اضطراب و افسردگی همچنان بیشترین موضوع تماسها را تشکیل میدهند.
به گفته وی، تمام افراد در تمام سنین میتوانند با خط تلفنی ۱۴۸۰ تماس بگیرند ولی در سال های اخیر میانگین سنی تماسگیرندگان با سامانه بین ۲۵ تا ۴۰ سال است.
غفاری با تشریح خدمات این سامانه توضیح داد:خدمات ۱۴۸۰ در سه سطح راهنمایی، مشاوره و مداخله روانشناختی ارائه میشود.
وی افزود: هر مشاور یک کد اختصاصی دارد که فرد میتواند در نوبت بعدی با همان مشاور صحبت کند در مواردی که نیاز به مداخلات حضوری باشد فرد به مراکز مشاوره دولتی یا خصوصی ارجاع داده میشود.
غفاری بیان کرد: یکی از اقدامات مهم ما یکپارچهسازی خط تلفنی ۱۴۸۰ است تا بتوانیم گزارشها و دادههای دقیقتری از سطح کشور جمعآوری کنیم. در گام بعدی، هدف ما بهرهگیری از هوش مصنوعی برای تبدیل دادههای کیفی به کمی است تا بتوانیم به تحلیل عمیقتری از وضعیت مشکلات روانشناختی و سلامت روان دست یابیم.
نظر شما