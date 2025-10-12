به‌گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم غفاری مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی گفت: برای ارتقای کیفیت خدمات مراکز مشاوره، دوره‌های آموزشی تخصصی متعددی برگزار کرده‌ایم. یکی از گروه‌های مهم مراجعان ما سالمندان هستند بنابراین لازم است درمانگران مهارت‌های لازم برای کار با این گروه را داشته باشند. امسال ۳۰۰۰ درمانگر در حوزه سالمند به‌صورت تخصصی آموزش دیدند.

وی افزود: در حال حاضر نیز برنامه آموزشی جدیدی در حال اجراست و دوره‌های آموزشی برای درمانگرانی که در حوزه اعتیاد رفتاری مانند قمار و اعتیاد به اینترنت فعالیت می‌کنند برگزار خواهد شد. هدف ما این است که خدمات مشاوره‌ای سازمان بهزیستی روزبه‌روز علمی‌تر، تخصصی‌تر و متناسب‌تر با نیازهای نوپدید جامعه ارائه شود.

غفاری گفت: در سال اخیر با پرورش نیروهای تخصصی در حوزه مشاوره، اقدامات مؤثری از جمله مداخله در خودکشی، تربیت درمانگر جنسی و سالمندی، مشاوره تخصصی اعتیاد و قمار، ازدواج و والدگری، دوره نوجوانی و بلوغ و مداخله در بحران‌های اجتماعی انجام شده است که ۳ هزار نفر در این فرایند شرکت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی بیان کرد: این دفتر انواع خدمات روان‌شناختی پیشگیرانه و ارتقایی شامل غربالگری اضطراب، زندگی و توانمندسازی خانواده در دوران بلوغ نوجوانان و … ارائه می‌کند و بیش از ۹۸ هزار کودک در سال گذشته تحت پوشش غربالگری اضطراب قرار گرفته‌اند که از این میزان بیش از ۱۰ هزار کودک به مراکز تخصصی ارجاع شدند.