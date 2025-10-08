به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خودروسازی ژاپنی در گزارشی به اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد هدف این سیستم افزایش آگاهی موقعیتی در مکان‌هایی است که خروج از خودرو ناامن است.

در نامه تویوتا آمده است: با فراهم کردن چشم اندازی از محیط محلی از جمله خطرات احتمالی اطراف و زیر خودرو، رانندگان می توانند مسیرهای ایمن تری را برنامه ریزی کنند و عملیات های خودرو را ارتقا دهند.

به گفته این شرکت بیشتر پروازهای پهپادی در نزدیکی خودرو انجام می شود. گاهی اوقات نیز ممکن است اپراتورها پهپاد را برفراز درختان به پرواز دربیاورند تا ویدئوهایی ثبت کنند که برای جهت یابی خودشان یا ثبت زمین به کار رود.

وزارت حمل و نقل آمریکا در ماه آگوست قوانینی جدید برای تسریع به کارگیری پهپادها فراتر از خط دید اپراتوها ارائه کرد که تغییری کلیدی و مورد نیاز برای پیشبرد مصارف تجاری مانند تحویل محموله است.

تویوتا در واکنش به پیشنهاد وزارت حمل‌ونقل ایالات متحده (USDOT) درباره پهپادها به پروژه‌ای که پیش‌تر گزارش نشده بود اشاره کرده است. این شرکت هنوز تعهدی برای اجرای سیستم پهپاد نداده است.

به گفته یک سخنگو تویوتا، این شرکت به طور مداوم روی فناوری‌های جدید در حوزه‌های مختلف کار می‌کند، اما در حال حاضر برنامه‌ای برای معرفی محصول جدید ندارد.

وزارت حمل‌ونقل آمریکا اعلام کرد که حذف برخی الزامات استفاده از فناوری پهپادها را به طور قابل توجهی در حوزه‌هایی مانند تولید، کشاورزی، تولید انرژی، فیلم‌سازی و جابجایی محصولات از جمله داروهای حیاتی گسترش خواهد داد.