فرود پهپاد روی کامیون با سرعت ۱۱۰ کیلومتر برساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پهپادها ابزارهایی بسیار کارآمد هستند و اگر بتوانند روی وسایل نقلیه بدون آنکه سرعت آنها کاهش یابد، فرود بیایند، کارایی بیشتری خواهند داشت. یک سیستم جدید این قابلیت را ممکن کرده و اجازه می دهد پهپادها روی کامیون ها با سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت فرود بیایند.

پهپادها با چنین قابلیتی می توانند عملیات شناسایی نظامی انجام دهند و همچنین ذخایر مورد نیاز را به تیم های درحال حرکت در جاده برسانند و یا حتی با سوار شدن روی اتوبوس‌ها یا کامیون‌هایی که به سمت مقصد مشابهی حرکت می‌کنند، در مصرف باتری صرفه‌جویی کند.

اگر قرار باشد راننده وسیله نقلیه بایستد تا پهپاد روی آن فرود آید، قابلیت سهل الاستفاده بودن ابزار کاهش می یابد. متاسفانه فرود روی وسیله نقلیه ای که با سرعت حرکت می کند، تاکنون در پهپادها امکانپذیر نبوده است.

در همین راستا گروهی از محققان Createk Research Lab در دانشگاه شربروک کانادا پهپاد DART را ابداع کرده اند. این کوادکوپتر ۲.۴ کیلوگرمی مجهز به ضربه گیرهای اصطکاکی در تجهیزات فرود است که انرژی جنبشی را بدون ایجاد هیچ گونه اثر برگشت، جذب می کنند.

DART فرایند فرود را با ردیابی وسیله نقلیه هنگام پرواز بالای سر آن، آغاز می کند. در مرحله بعد ابزار فرایند نزول عمودی را آغاز می کند. این فرایند فرود نه تنها به پهپاد اجازه می دهد با وسیله نقلیه هماهنگ بماند، بلکه در واقع ایمن تر نیز هست زیرا سبب می شود پهپاد کمتر در معرض اختلال هایی مانند بادهای ناگهانی قرار گیرد و بنابراین بیشتر به حرکت در مسیر تعیین شده پایبند بماند.

از آنجا که DART برای جبران نیروی مقاوم قابل توجه باد به سمت جلو خم شده است، به طور خودکار قبل از فرود یک مانور تنظیم زاویه انجام می‌دهد. این کار از برخورد پروانه‌ها با سقف خودرو جلوگیری می‌کند و همچنین به هر چهار پایه آن اجازه می‌دهد تا انرژی ضربه را جذب کنند.

علاوه بر آن پهپاد هنگام فرود به حالت رانش معکوس تغییر وضعیت می دهد تا به این ترتیب با فشردن پایه هایش روی سقف وسیله نقلیه از لیز خوردن جلوگیری کند.

DART در تست هایی که در یک مسیر بسته، ۳۸ فرود روی یک پلتفرم افقی که عقب یک وانت با سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می کرد، انجام داد و هر بار آزمایش را با موفقیت تکمیل کرد.