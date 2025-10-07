پهپادها در میانه زمین و هوا بهم کمک می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این سیستم که جعبه ابزار پرنده نام گرفته، نخستین باری است که اجازه می دهد پهپادهایی با چند پروانه فعالیت های اتصال دقیق و انتقال ابزار را در هوا انجام دهند. هنگامیکه یک پهپاد به طور مستقیم بالای پهپاد دیگر پرواز می کند، جریان رو به پایین هوای پروانه های آن نوسان قدرتمندی ایجاد می کند. این جریان هوا که «جریان هوای پایین رو» نامیده می شود، ممکن است به سرعت ۱۳ متر برثانیه برسد و ثبات پهپاد زیرین را مختل کند.

به دلیل همین چالش پهپادها نمی توانند رویهم پرواز کنند یا عملیات های دقیق را انجام دهند.

سیستم جعبه ابزار پرنده با ترکیب دو نوع پهپاد این چالش را برطرف می کند. پهپاد زیرین چند ابزار را حمل می کند و پهپاد بالایی از یک بازوی روباتیک برای برداشتن و بازگرداندن ابزارها حین پرواز استفاده می کند. این پهپادها با کمک یکدیگر مانند جراح و پرستار که حین عمل جراحی ابزارها را تبادل می کنند، فعالیت خواهند کرد.

این سیستم برای حفظ ثبات خود از ترکیب پیش بینی جریان هوا، مکانیسم های اتصال مغناطیسی و سیستم های ردیابی استفاده می کند. علاوه بر آن یک شبکه عصبی قدرت و جهت جریان هوای پایین رو را تخمین می زند و به پهپاد پایینی امکان می دهد تا موقعیت خود را به طور خودکار تنظیم کند.

پهپادها در آزمایش به متوسط دقت اتصال کمتر از یک سانتیمتر دست یافتند. تست ها شامل ۲۰ اتصال متوالی بود که همه آنها حتی هنگامیکه جریان های هوای قدرتمندی وجود داشت با موفقیت انجام شدند. این طراحی همچنین به چند پهپاد امکان داد تا در حالی که در نزدیکی هم شناور هستند، توالی‌های تعویض ابزار چند مرحله‌ای را اجرا کنند.