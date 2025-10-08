به گزارش هخبرنگار مهر، امین قوامی، معاون راهداری استان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات پروژهها گفت: تاکنون تعمیرات اساسی پلهای شاه منصوری، دزک سرچشمه و صمصامی با اعتباری ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و پلهای ارته فریک ۱ و ۲ با اعتبار ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام شده است. پروژه احداث پل درزگه نیز با هزینه ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.
وی افزود: عملیات تنقیه پلها با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان انجام شد و دیوار حائل صمصامی با هزینه ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان احداث شد. همچنین روکش آسفالت محور پل دشتک – صمصامی با مبلغ ۳ میلیارد تومان تکمیل شده است.
قوامی درباره پروژههای در حال مناقصه گفت: روکش آسفالت محور گردنه چری – تاراز به طول ۲۰ کیلومتر و محور چری به دشتک در مرحله انتخاب پیمانکار هستند.
معاون راهداری استان به اقدامات امانی نیز اشاره کرد: در محورهای روستایی تبرک – تلخدان قنو و شنریزی به طول ۲ کیلومتر و محور ماز سوخته ترانشهبرداری و تنظیم قنو و شنریزی به طول ۴ کیلومتر انجام شده است. پروژه محور شیخ علیخان به چما نیز در حال اجراست.
وی در پایان تأکید کرد: این پروژهها نقش مهمی در بهبود زیرساختها، ایمنی جادهای و سهولت تردد مردم دارند و با تکمیل آنها، بخشی از مشکلات ترافیکی و عمرانی منطقه برطرف خواهد شد.
