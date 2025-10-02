لاین رفت تونل رخ به صورت دوطرفه بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش بی‌وقفه راهداران استان و پیگیری جدی مدیریت راهداری، عملیات ایمن‌سازی و آماده‌سازی در محور شهرکرد – اصفهان از مسیر تونل رخ (لاین رفت) به پایان رسید و این محور به صورت دوطرفه بازگشایی شد.

وی افزود: این بازگشایی با هماهنگی و همکاری راهداری‌های استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان انجام شد و هم‌اکنون تردد در این مسیر جریان دارد.

خدابخشی تصریح کرد: بر اساس بازدیدهای میدانی و گزارش‌های همکاران راهداری استان اصفهان، عملیات تکمیلی در سمت این استان نیز تا ظهر امروز به پایان رسید و هم‌اکنون مسیر تونل به‌طور کامل دوطرفه شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایمنی و روان‌سازی تردد در محورهای مواصلاتی استان از اولویت‌های اصلی راهداری است و راهداران با تلاش شبانه‌روزی و پیگیری جدی مدیریت در این مسیر خدمت‌رسانی می‌کنند.