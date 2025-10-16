تحول راهداری در محورهای شهرستان کیار

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان صبح امروز در نشست شورای اداری شهرستان کیار از اجرای مجموعهای از اقدامات گسترده عمرانی و ایمنسازی در محورهای این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرحها، ایمنی تردد، روانسازی عبور و مرور و توسعه زیرساختهای حملونقل در کیار بهطور چشمگیری ارتقا یافته است.
خدابخشی با اشاره به اقدامات انجامشده اظهار کرد: در راستای بهبود کیفیت و ایمنی راهها، عملیات تسطیح و تیغزنی حاشیه راهها، شانهسازی، اصلاح شیب شیروانی و برطرف کردن اختلاف سطح جاده و زمینهای اطراف در محورهای مختلف شهرستان در حال انجام است.
وی افزود: به منظور کاهش نقاط حادثهخیز، اصلاح قوسها و ایمنسازی مسیرها با اجرای ترانشهبرداری در چندین نقطه مستعد حادثه در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آن نیز به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تصریح کرد: پروژه نصب روشنایی در گردنه شلمزار که یکی از مسیرهای پرتردد و حساس استان است، مراحل پایانی خود را طی میکند و همزمان نصب نیوجرسیهای حفاظتی در این محور در حال اجرا است تا ایمنی رانندگان در این گردنه مهم افزایش یابد.
خدابخشی ادامه داد: علاوه بر این، خطکشی محورهای شهرستان کیار، تنقیه پلها، آبروها و اصلاح قنوها بهصورت مستمر در حال انجام است تا جریان روان ترافیک و ایمنی در سطح محورهای مواصلاتی حفظ شود.
وی با اشاره به حذف نقاط پرخطر افزود: نقاط حادثهخیز از جمله پیچ کلنگچی و محور سهراهی امیرآباد به سمت جونقان شناسایی و با اجرای عملیات ایمنسازی، خطرپذیری تردد در این مسیرها به حداقل رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همچنین از روکش آسفالت محور ارمند به جوزستان به طول سه کیلومتر خبر داد و افزود: این پروژه نقش مهمی در بهبود تردد و تسهیل دسترسی روستاهای منطقه دارد.
خدابخشی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات راهداری در شهرستان کیار با هدف افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و ارتقای سطح رضایتمندی کاربران جادهای در حال اجرا است و تلاش میشود با همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، تمامی پروژهها در موعد مقرر تکمیل و بهرهبرداری شوند.
